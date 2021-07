Pour amener les enfants à la musique classique, un jeu de piste au théâtre auditorium de Poitiers

Dans le cadre de son "Mozart summer camp", le théâtre auditorium de Poitiers s'est associé à l'orchestre des Champs Élysées pour créer un jeu de piste pour les enfants. Le but : leur faire découvrir le TAP et la vie de musicien.

C'est bon ! Les lieux culturels ont rouvert. L'Orchestre des Champs Elysée fait découvrir Mozart au théâtre auditorium de Poitiers. L'orchestre organise jusqu'au samedi 10 juillet un "Mozart summer camp". Plusieurs activités sont organisées : des concerts gratuits, mais aussi des parcours musicaux, quiz musicaux, et même sieste, toujours musicales. Pour les enfants mercredi matin, un jeu de piste a été organisé. Il reste des place ici pour ces propositions. C'est gratuit.

Un petit groupe avec enfants et parents a le théâtre auditorium pour eux tout seuls. Leur but est simple : retrouver Marie Beaudon, une altiste de l'orchestre des Champs Élysées. Cette recherche va les faire déambuler dans le TAP. Pour les aider, Marie leur laisse des petites vidéo et des consignes. Les participants vont ainsi découvrir la loge, la salle de répétition et le foyer. Ces lieux sont d'habitude invisibles car réservés aux artistes. Chaque nouvelle pièce accueille un atelier pour comprendre comment fonctionne le TAP et un orchestre. Dans la salle de répétition, par exemple, des instruments sont à disposition et les enfants comme les parents peuvent s'y essayer. À la fin, la récompense : un concert d'alto privé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette chasse au trésor musical a beaucoup plu à Fantine, hui ans et demi : "c'était joli." A sa maman Anne aussi : " ce que j'aime bien, c'est que justement ça casse les clichés de la musique classique : il faut forcément que ce soit studieux, rigide... Ce n'est pas du tout ça. Par le prisme du jeu, ça permet aux enfants de s'imprégner de cet univers-là. Je trouve ce projet vraiment bien." Mission accomplie donc pour Clémence Vergnault, la chargée de communication de l'orchestre des Champs Elysée, car pour elle, il faut transmettre cette passion pour la musique classique. "Pour nous, c'est très important, c'est quelque chose qu'on défend à l'orchestre des Champs Élysées. C'est essayer, via différents moyens, de faire découvrir notre univers, donc la musique classique", explique-t-elle. Tous les publics sont visés, les enfants comme les adultes.