Pour dénoncer la fermeture des écoles de danse, Christine Pascault écrit à la ministre de la culture

Christine Pascault a écrit une lettre sur un coup de tête. Elle y interpelle Roseline Bachelot, la ministre de la Culture. Dans son courrier, elle y parle de sa colère et sa tristesse d'être fermée. Pour elle, la danse est un besoin viscéral et surtout un objet culturel qui ne doit pas être soumis aux mêmes règles que le sport.

"Ce n'est pas possible, _on ne peut pas lâcher nos élèves, de nouveaux",regrette Christine Pascault. Et de continuer : " parce qu'on a l'impression de tromper nos élèves sur le plan investissement profond. C'est surtout ça : ce désengagement de la part d'un professeur qui ne peut pas faire ce qu'il a à faire."_

Une bulle sanitaire pour danser

Pour elle, la danse ne doit pas être confondue avec un sport. Elle ne doit pas être soumise aux mêmes règles. "La danse est un art", martèle la professeure. Il n'y a pas autant de risque que pendant un cours de gymnastique, illustre-t-elle. Les gestes barrières sont naturels dans la danse pour Christine Pascault. "Nous, on travaille justement sur la kiné sphère. La kiné sphère, c'est donc l'espace dans lequel on peut évoluer au niveau du mouvement. C'est tout simple, c'est votre bulle si vous voulez. Et cette bulle est vitale", explique-t-elle. On ne rentre pas dans l'espace de danse de quelqu'un d'autres.

Sans réouverture des écoles de danse, elle a peur que certaines ferment définitivement. Ça serait un désastre selon elle pour la danse en France.