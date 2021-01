Pour faire vivre l'art en temps de Covid, une galerie mayennaise organise une exposition visible depuis la rue

À défaut de pouvoir rouvrir, à cause de la crise sanitaire, la Maison Bleue, une galerie d'art dans le centre-ville de Craon, propose une exposition visible de la rue.

La Maison Bleue, une galerie d'art, à Craon © Maxppp - Maison Bleue

"Pour que l'art et la culture continuent à faire partie du paysage" expliquent les propriétaires de la Maison Bleue, on peut découvrir, en restant sur le trottoir, des œuvres d'artistes de tous horizons, locaux ou non, professionnels ou amateurs.