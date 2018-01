Pour fêter ses 150 ans, le zoo de Mulhouse s'offre des lions

Par Céline Rousseau et Patrick Genthon, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Le parc zoologique et botanique de Mulhouse célèbre ses 150 ans. Une année de fête et d'ambitions renouvelées. Le parc veut atteindre les 500.000 visiteurs annuels et ouvrir un espace Afrique.