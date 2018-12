Pour fêter ses 90 ans, Odette remonte sur les planches

Rennes, France

Odette Simonneau répète son texte tous les jours, seule, chez elle à Melesse, dans son salon où se promène son chat Charles-Edouard. A 90 ans, cette Bretonne, qui a joué un peu partout en France dans nombreux théâtres, a choisi de remonter sur les planches pour fêter son anniversaire. "Je vous dirais à la fin du spectacle, si je me suis fait un beau cadeau" sourit la nonagénaire.

Ce spectacle "Je me suis tue" a été écrit spécialement pour elle par Ricardo Monserrat, et mis en scène par Jean-Claude Drouot, que l'on connait pour son rôle de Thierry la Fronde. "J'ai rencontré Ricardo et Jean-Claude à Perros-Guirrec il y a quelques années, lors d'un festival, nous sommes devenu amis. Ricardo m'a proposé de m'écrire cette pièce, et Jean-Claude a tenu sa promesse de le mettre en scène".

"Je mesure la chance que j'ai"

"J'ai envie de rejouer cette pièce pour mon anniversaire. _Je veux voir si je suis encore capable de jouer_. Je serai seule en scène, il y aura peut-être également quelqu'un pour m'aider en cas de difficultés, ajoute la comédienne, à la diction parfaite. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir le faire, mais sachez tout de même que j'ai quand même une très mauvaise vue."

En revanche, Odette a toujours une énergie et une présence incroyable. Elle sera seule sur scène, le 10 novembre à Melesse, au nord de Rennes, dans la salle qui porte son nom pour jouer "Je me suis tue".