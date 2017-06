Pour fuir la chaleur, des Parisiens s'échappent au cinéma

La canicule a durement frappé la région parisienne ces derniers jours, avec des températures grimpant au-dessus des 35 degrés. Alors pour éviter le coup de chaud, des Parisiens ont trouvé une solution : s'échapper au cinéma le temps d'un ou de plusieurs films.

Se rafraîchir tout en se divertissant, c'est ce qu'ont choisi plusieurs Parisiens ces derniers jours. Depuis le début de la semaine, les cinéma se remplissent de clients transpirant... Et pour cause, dehors les températures grimpent dans les 35 degrés.

Certains Parisiens décident alors d'échapper aux fortes chaleurs dans les salles noires et climatisées des cinémas. Parmi eux, Béatrice. Depuis mercredi, journée de juin la plus chaude depuis 1945, elle en est à son troisième film. Vincent lui n'a même regardé les horaires des séances avant de venir. Non ce qui l'intéresse, c'est avant tout la fraîcheur du cinéma : "Cet après-midi, je n'avais pas grand-chose à faire, il fait chaud, alors dans une salle climatisée, ça passe très bien".

Et il n'est pas le seul. Emmanuelle travaille au guichet du cinéma Le Bretagne, dans le 14ème arrondissement de Paris. Des clients comme Vincent, elle en voit tous les jours depuis le début de la semaine. Si elle n'a pas remarqué d'affluence particulière, elle sait tout de même reconnaître ceux qui ne viennent que pour la climatisation. "En général, ils sont tout trempés, ils sont en sueur et puis ils ne viennent pas à l'heure de la séance, ils viennent au milieu" confie-t-elle. Il y a même des clients qui ne "veulent pas savoir quel film, ils veulent juste savoir si c'est climatisé", ajoute-t-elle. Les clients d'Emmanuelle peuvent être rassurés, les deux salles de ce cinéma sont toutes climatisées.

Si vous souhaitez profiter des salles climatisées, la fête du cinéma débute ce dimanche. Quatre jours pendant lesquels les places se vendront à 4 euros.

VOIR AUSSI :