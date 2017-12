Pour Johnny : 300 km à moto ce samedi de Bayeux à Paris

Gilles et Patrice, deux bikers normands fan de Johnny Hallyday, vont enfourcher leur Harley Davidson très tôt ce samedi. Ils iront participer à l’hommage populaire rendu au chanteur décédé mercredi.

Ce samedi les fans de Johnny Hallyday vont dire adieu à leur idole. Le convoi funéraire du chanteur va descendre les Champs-Elysées à Paris, sous les yeux de dizaines de milliers de fans. Parmi les Normands qui vont faire le déplacement : Gilles Deau et Patrice Paccaud, deux admirateurs du toujours surnommé ‘l’idole des jeunes ‘. « J’aurai été triste et contrarié de ne pas pouvoir y aller ! » affirme Gilles, fan absolu du chanteur. « Ce sera un jour marquant dans ma vie. Participer à cette cérémonie, pour Johnny, parce qu’il était unique. C’est le Boss » tranche Patrice.

Motards pas intimidés par la météo

Pour ces deux sexagénaires, le Boss Johnny mérite un bel effort. Par un petit matin de décembre, sous une météo peu propice à la moto, les deux compères vont avaler les 300 km entre Bayeux et Paris. Départ prévu à 6 heure du matin « Aujourd’hui (vendredi) il grêle mais _nous irons avec n’importe quelle météo_. J’ai fait beaucoup de pays sous toutes les conditions » s’amuse Gilles. C’est ça la philosophie des vrais motards rappelle Patrice « La Harley c’est au quotidien ! Je fais plus de 20 000 km par an ». Et pour eux Johnny faisait parmi de la grande famille des bikers. « Il a fait plusieurs road trip. C’était l’une de ses passions » précise Patrice, domicilié à la Hague (manche) et venu dès le vendredi rejoindre son ami Gilles à Vaucelles (commune limitrophe de Bayeux).

Gilles (à gauche) et Patrice. © Radio France - Didier Charpin

Gilles et Patrice ne craignent qu'une seule chose : ne pas pouvoir défiler sur les Champs-Elysées. Le nombre de motards sera en effet limité à 600 et s'ils sont plus nombreux il y aura une sélection faite par la marque Harley Davidson qui a monté l’opération. Les deux Normands ne seront fixés qu’en arrivant Porte Maillot, lieu du rassemblement, après plusieurs heures de guidon dans les bras.