Pour l'égalité homme-femme, l'Union européenne des femmes de la Vienne produit un court-métrage

Pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de la journée du 8 mars, la section de la Vienne de l'Union européenne des femmes a produit un court-métrage. Il est sorti sur YouTube ce vendredi 5 mars. Cette fiction fait le point sur les avancées des droits des femmes.

Un court-métrage poitevin pour l'égalité homme-femme est sorti sur YouTube. Il a été créé à la demande de la section de la Vienne de l'Union européenne des femmes. L'association a produit cette vidéo avec quatre autres collectif locaux de lutte pour les droits des femmes : le centre d'information sur les droites des femmes et des familles du département, soroptimist international, les ami.e.s de la libération et entreprendre au féminin dans la Vienne. Le film présente ce qui est acquis pour les droits des femmes et tout ce qu'il reste à faire.

Michèle Batut, la présidente de la section 86 de l'UEF, a admiré "l'engagement viscéral pour la cause" des comédiens. Les acteurs ont apporté leur touche et leurs ressentis et leur vision de l'égalité homme-femme dans ce court-métrage selon elle. Une manière de travailler qui donne de l'espoir à Michèle Batut pour qui "la génération égalitaire de demain prend le pas."