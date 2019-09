Pour la Cour des comptes : "des travaux d'urgence s'imposent" au Palais de la Porte dorée

Paris 12, Paris, France

Le Palais de la Porte dorée (12 ème arrondissement de Paris) est dans le viseur de la Cour des comptes qui a rendu public (ce mercredi 4 septembre) le référé envoyé en le 29 mai dernier au ministre de la Culture. La Cour de comptes demande des travaux d'urgence dans ce bâtiment de 17.000 m2 qui abrite un aquarium tropical et (depuis 2007) le Musée de l'histoire de l'immigration.

Travaux insuffisants et manque de compétences des équipes

La Cour des comptes explique que ce bâtiment a quasiment été "laissé en déshérence depuis sa construction en 1931". Selon elle, les premiers travaux réalisé en 2006 se sont révélés "insuffisants" (puisqu'ils laissaient de côté l'aquarium et le socle) et "responsables de dysfonctionnements ultérieurs majeurs, car réalisés dans la précipitation". Concernant la gestion: la Cour des comptes parle d'un "manque de compétences des équipes en charge du palais" jusqu'en 2016, "ce qui a accéléré la dégradation du bâtiment". Conséquence de tout ça : "Aujourd'hui, sauf à prendre le risque de mettre en péril la sécurité des agents, des visiteurs et des collections vivantes, ou de fermer le palais - des travaux d'urgence s'imposent sans plus attendre". Elle ajoute enfin que l'établissement devra engager "par ailleurs, une rénovation de grande ampleur (projet estimé par l'établissement à 30 M€ sur 10 ans)". La cour des comptes donnent également des preuves de ces dysfonctionnements et du danger potentiel : "des chutes de morceaux de béton de la corniche, y compris dans des espaces ouverts au public" ou encore "un escalier de secours dont la solidité et la pérennité pose question".

Le ministre de la Culture répond

Le ministre de la Culture a répondu (le 21 août dernier) à ce référé de la cour des comptes. Franck Riester explique que "les travaux d'urgence devraient débuter au printemps 2020 et s'étaler sur 14 mois". Quant aux travaux de rénovation de plus grande ampleur : le ministre de la Culture explique qu'il faut attendre "la fin des études patrimoniales" pour connaitre précisément ce qui doit être restauré et le coût de ces restaurations.