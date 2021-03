Pour la fête des grands-mères à Gonfreville : un concert privé pour Annick

Sacrée surprise pour cette fête des grands-mères. Ce samedi 6 mars, veille du jour officiel, Annick, mamie habitante de Gonfreville l'Orcher a reçu une drôle de visite. Les petites robes noires, duo musical composé d'Aurélie et Aurélia. Elles garent leur petite camionnette devant l'allée d'Annick. Sortent leur ampli, leur micro... Et c'est sa fille, Sandrine, qui vient toquer à la porte : "J'ai vu qu'elles jouait pendant la Saint-Valentin, et je me suis dis que c'était une bonne idée, je crois qu'elle est émue", lâche-t-elle dans un sourire.

"J'attendais quelqu'un d'autre, explique Annick, à la fin du petit concert. Donc j'étais surprise ! Il y avait toute ma famille, ça me fait plaisir, j'ai même failli pleurer. Surtout en ce moment, où je les vois moins, cela fait du bien..."

Des chansons de Bourvil, Charles Aznavour et Véronique Sanson, qui font même danser quelque-uns. Le concert se poursuit sur la place de l'Eglise, devant une dizaine de personnes. "On n'a plus l'habitude d'avoir du public", s'amusent les chanteuses.

Parmi les proches présents, Basile, le petit-fils d'Annick. Une fleur dans la main gauche, un poème écrit dans la main droite : "Si lumineuse que le soleil qui illumine ma journée, quand je vais chez toi, je ressens cet étrange parfum, Parfum de joie, de bonne humeur et de tendresse, Saches que tu restera toujours l'élue de mon coeur, Reste comme tu es, soleil."

Après les quelques chansons, les petites robes noires remballent leur matériel, elles passeront dans une dizaine de familles ce dimanche.