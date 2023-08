Pour la première fois, des cours de natation cet été au Bourg-d'Hem en Creuse

Au Bourg-d'Hem, les cours de natation ont du succès, à tel point que le maître nageur compte revenir l'an prochain avec sa compagne, elle aussi du métier. Jonathan Le Gay, originaire de Gironde, a été recruté comme surveillant de baignade pour l'été. Sur son temps libre, il propose des cours de natation, une première au Bourg-d'Hem.

Des cours particuliers ou en petit effectif

Ses leçons, en tête-à-tête ou petit effectif, ont du succès. Il propose des leçons d'une demi-heure de 9h30 à 14h, et de 19h à 21h. Beaucoup de créneaux sont déjà pris jusqu'à la mi-août, mais il envisage d'élargir ses horaires pour ne refuser personne. "Il y a beaucoup de demande, surtout que la piscine de Guéret est fermée et ne rouvrira pas de sitôt."

Jonathan Le Gay conseille d'apprendre aux enfants à être à l'aise dans l'eau dès l'âge de deux ou trois ans : "Il ne faut pas attendre six ans, on remarque que ceux qui ont fait les bébés nageurs ont beaucoup plus de facilités." Pendant ses cours, les enfants ne commencent pas par la brasse mais le dos crawlé, une position qui leur permet de se mettre en sécurité et respirer.

Il y aussi des exercices d'aisance aquatique : Indie, 6 ans, a ainsi dû chercher du sable en mettant la tête sous l'eau. Sa maman est ravie : "Les progrès sont flagrants dès les premières séances. On habite à côté d'une rivière et mes filles se baignent souvent, donc ces leçons sont un plus en termes de sécurité."

"Apprendre aux enfants à nager plutôt que les secourir"

Après plusieurs étés comme sauveteur en mer, Jonathan Le Gay a fait de l'apprentissage de la natation son cheval de bataille. "A Lacanau, on fait trois morts par saison, ça m'a poussé à apprendre aux enfants à nager plutôt que d'aller les secourir." Il compte revenir l'été prochain au Bourg-d'Hem pour "développer l'activité". Il envisage aussi de proposer des entraînements au triathlon.

Si ses cours de natation vous intéressent, vous pouvez aller le voir directement sur la plage du Bourg-d'Hem, elle est surveillée de 14h à 19h et les leçons se déroulent avant ou après ces horaires. Jonathan Le Gay propose en général des forfaits de dix séances d'une demi-heure pour 170 euros. Il est joignable au 06 99 34 83 32 ou sur sa page Facebook et son compte Instagram.