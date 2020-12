Le concert du Nouvel An de Vienne, diffusé à partir de 11h15 ce 1er janvier, aura bien lieu cette année, malgré l'épidémie de coronavirus, mais ce sera sans public. L'organisateur a donc décidé de permettre aux spectateurs d'enregistrer leurs applaudissements via une application.

Pour la première fois, le traditionnel concert du Nouvel An de Vienne aura lieu sans public

Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, le traditionnel concert du Nouvel an de Vienne aura bien lieu mais sans public. Le concert du Nouvel an, dédié à la dynastie Strauss, est diffusé dans plus de 90 pays, dont la France, pour une audience de 50 millions de téléspectateurs.

En temps normal, ceux qui ont le privilège d'y assister, dans l'antre dorée du Musikverein, sont tirés au sort en début d'année. Ce 1er janvier 2021, les musiciens se produiront devant une salle vide pour la première fois depuis la création de l'événement en 1939, sous la direction de l'Italien Riccardo Muti.

Une application pour retransmettre les applaudissements des mélomanes

Pour combler le silence, le diffuseur du concert a décidé de retransmettre les applaudissements en direct des spectateurs. 7.000 mélomanes pourront ainsi partager leur enthousiasme depuis leur salon. De plus, l'ORF prévoit de montrer des photos de participants sélectionnés lors de la diffusion.

Les inscriptions sont malheureusement déjà closes indique le site du concert du nouvel an.

Vous pouvez tout de même écouter les musiciens de l'Orchestre philharmonique de Vienne, dirigés cette année par Riccardo Muti, en direct ce 1er janvier 2021 à partir de 11h15 sur France Musique et France 2.