Avec 300 000 visiteurs par an, c'est l'un des plus grands sites touristiques de l'Yonne. Le chantier médiéval de Guédelon rouvre ses portes en ce week-end de Pâques. Au programme, les travaux qui continuent... Mais aussi un nouveau restaurant, inspiré des habitudes alimentaires ancestrales.

Yonne, France

En ce jour de réouverture annuelle, les premiers visiteurs profitent du soleil presque inespéré. A l'heure du déjeuner, autour des assiettes, les impressions sont plutôt bonnes. "C'est très bon", sourit Joël. "C'est bien, avant c'était des plats, disons, campagnards, mais pas aussi originaux que maintenant" renchérit Martine.

Des plats d'inspiration médiévale... Mais très modernes

Au menu, un boeuf bourguignon revisité, un poulet au citron, et une assiette de dégustation à la mode médiévale. Le tout uniquement élaboré à base de produits locaux. "Le boeuf est poyaudin, le poulet grandit à Etais-la-Sauvin", explique Lou. C'est elle qui s'est chargée, pendant la basse saison, de trouver les producteurs du coin pour élaborer ce menu, inspiré de ce que l'on mangeait à l'époque.

"C'est une suite logique à Guédelon. Puisqu'après le bâti au Moyen-Âge, après le "vivre" au Moyen-Âge, nous voici au "manger" au Moyen-Âge." Une alimentation plus saine et plus moderne qu'il n'y paraît ! "Les menus sont d'inspiration médiévale, mais on s'aperçoit qu'on retrouve finalement ce que tous les diététiciens conseillent en ce moment : beaucoup de légumineuses comme des pois chiches, du fromage, un peu de pain..." Pain qui est, d'ailleurs, cuit sur place, dans les propres fours de Guédelon.

Le site produit déjà sa propre farine

Quant à l'idée de cette nouvelle formule, elle est venue du chantier en lui-même. Et notamment, du succès du moulin à farine de Guédelon, construit il y a cinq ans. "Ce moulin, il produit une farine tout à fait extraordinaire dans une quantité invraisemblable. On pourrait nourrir tout un village !" affirme Florian Renucci, le maître d'oeuvre. "Donc on s'est dit : bon sang, on est capable de créer une farine locale. Pourquoi pas un restaurant ?"

Un restaurant qui permet aussi au parc de renouveler son offre, après 20 ans d'ouverture. Plus de 1000 couverts y seront servis, au plus fort de la saison.

Les infos pratiques et les tarifs d'entrée sont à retrouver ici.