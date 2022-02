Pour la sortie du film Vaillante, les femmes pompiers de Cambrai racontent leur métier aux enfants

Le film Vaillante, qui sort au cinéma ce mercredi 2 février, a de quoi marquer toute une génération d'enfants : les femmes pompiers de Cambrai en sont convaincues. Avec les voix d'Alice Pol, Valérie Lemercier ou encore Elie Semoun, ce film d'animation franco-canadien raconte l'histoire d'une petite fille qui rêve de devenir pompier dans le New-York des années 1920... une époque où ce métier était interdit aux femmes.

Dans la vraie vie, en France, le métier est accessible aux femmes depuis seulement 1976, et le taux de féminisation reste faible : c'est 13,7% dans le Pas-de-Calais, 12% dans le Nord, professionnelles et volontaires confondues.

Les femmes sapeurs-pompiers de Cambrai se sont donc mobilisées, ce mercredi 2 février pour la sortie du film. Elles ont tenu un stand d'information dans le hall du Palace, et ont même fait venir de vrais camions devant le cinéma.

"Si c'est ton rêve, personne ne peut t'arrêter !"

Chacun leur tour, les enfants posent devant un camion rouge trois fois plus grand qu'eux. "Devenir pompier, c'est mon rêve depuis que j'ai 5 ans !", s'émerveille Zyad du haut de ses 6 ans. Il a fait 45 minutes de route avec ses parents pour venir voir ses jouets grandeur nature. Le métier fait aussi rêver les petites filles, comme Léa, qui enchaîne les photos : "Elle a demandé un uniforme de pompier pour Noël, explique Claudine, sa grand-mère. Alors je me suis dit que ce serait bien de l’emmener ici, pour mettre en avant l'engagement des femmes pompiers."

C'est aussi l'occasion d'échanger sur le métier et sur le recrutement avant la séance. C'est Sylvie Routier, pompier volontaire depuis plus de 15 ans qui a eu cette idée. A ses débuts, elle était très souvent l’exception : "Il fallait vraiment faire sa place, raconte-elle. En formation initiale, j'avais l'impression de devoir faire deux fois plus de choses pour vraiment prouver que je pouvais être là. Les locaux n'étaient même pas adaptés : il n'y avait pas de douches et de toilettes séparées, on dormait en plein milieu du dortoir des hommes..." Aujourd'hui, elle reprend volontiers à son compte la morale du film Vaillante : "Si c'est ton rêve, personne ne peut t'arrêter !"

Il a fallu attendre l'année dernière pour que la caserne de Cambrai accueille sa première et seule femme pompier professionnelle, Sarah La Piccirella, qui espère pouvoir inspirer les plus jeunes : "Je pense que le fait que je soit arrivée, ça donne l'envie et l'espoir aux jeunes recrues. J'essaie de leur transmettre les valeurs qui ont fait que j'ai réussi." Aujourd'hui, il n'y a que 3% de femmes pompiers professionnelles dans le Nord.