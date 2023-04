Pour le meilleur et pour le rire : Zize vient marier son fils sur la Côte d'Azur

loading

Zize Dupanier, la Marseillaise, mi-cagole mi-bourgeoise, a décidé de prendre grande part dans l'organisation du mariage de son fils ! Avec son caractère (naturellement) autoritaire et envahissant, elle veut tout planifier pour faire de cet événement un mariage mémorable, le "mariage du siècle" quoi.

La belle-fille, la belle-famille... pas trop au goût de Zize

Mais, comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu... Il y a d'ailleurs un gros problème (autant que la sardine qui a bouché le port de Marseille) : "l'autre" famille n'est pas trop au goût de Zize.

Rebondissements à foison, moments de pure comédie, dialogues croustillants avé l'accent, Zize est au sommet de sa forme et prête à en découdre. Et elle confirme : pas besoin de venir avec un tee-shirt de l'OM. Juste avec l'envie de se retrouver ensemble et de rire.

Zize, vendredi 7 avril au Casino Terrazur à Cagnes-sur-Mer

