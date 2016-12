Pour le Réveillon de Noël, ils disent non au foie gras, oui à la pizza !

Que ce soit pour privilégier une sortie simple au cinéma et au restaurant ou encore pour éviter de cuisiner, certains ont pris la direction de la pizzeria ce samedi soir.

Le Réveillon du 24 est généralement l'occasion de bien manger, en famille, avec les produits traditionnels de Noël, si possible auprès d'une cheminée et d'un beau sapin vert. Mais attention, il n'y a pas que le foie gras, les huitres, le champagne et le saumon. Pour le Réveillon, certains ont opté pour une petite pizza au restaurant.

Laurent est serveur au restaurant le Stromboli, place Jean Jaurès à Saint-Étienne, il n'est pas étonné de voir les clients affluer.

Il y a les personnes qui sont seules, les couples qui ne veulent pas préparer de repas et qui préfèrent se faire une petite sortie cinéma... Nous, on n'a pas fait de menu spécial, on est resté dans ce que l'on sait faire, salades et pizzas, c'est très bien. On a simplement fait une petite bûche de Noël. (Laurent, serveur)

Au fond de la salle, en famille, Paul, Pierre et Eddy apprécient. Seule Tamara rouspète un peu, tout en gardant le sourire aux lèvres :

Moi, je râle parce que je trouve que la pizza n'est pas un repas de Réveillon. Quitte à aller au restaurant, j'aurais préféré un restaurant plus chic !

Pour de nombreux clients, la pizzeria était surtout une solution de repli. C'est le cas de Bernard et Myriam :