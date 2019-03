Une pétition réclame "La Carioca" pendant le Festival de Cannes, pour les 25 ans de "la Cité de la peur"

Le film culte "La Cité de la peur" a 25 ans cette année. Pour fêter cet anniversaire, une pétition déjà signée par plusieurs milliers d'internautes réclame que Gérard Darmon et Alain Chabat dansent "La Carioca", la chorégraphie du film, sur la scène bien réelle du prochain Festival de Cannes.

Alain Chabat et Gérard Darmon, en 2002.

Verra-t-on Alain Chabat et Gérard Darmon s'élancer pour une "Carioca" sur la scène du Palais des Festivals de Cannes, mais cette fois "pour de vrai" en mai prochain ? C'est en tout cas ce que réclame une pétition en ligne, lancée sur le site change.org par le site Senscritique, une plateforme participe de critiques de film, et le compte Twitter "Stagiaire des affiches".

Une chorégraphie "en vrai" pour les 25 ans du film

Le texte demande qu'à l'occasion des 25 ans de "La Cité de la peur", sorti en salle en 1994, les deux acteurs reprennent leur danse culte : "Ce serait absolument incroyable que cette année, au Festival de Cannes, Alain Chabat et Gérard Darmon renfilent leur plus beaux chaussons de danse et nous redonnent une leçon magistrale de demi porté triple loots au son de la Carioca, Mais pour de vrai cette fois-ci !" Le 21 janvier, le Stagiaire des Affiches avait déjà formulé sa demande sur Twitter.

Ce que j'attends de 2019 ?#AlainChabat qui host le @Festival_Cannes et #GerardDarmon qui débarque sur scène pour danser la Carioca...

S'il vous plaît @pierrelescure et Thierry Frémaux... Pour les 25 ans de #LaCitéDeLaPeur ...

Pitié ! pic.twitter.com/cQk1kFw2oz — Stagiaire​ des Affiches 💙 (@StagiaireAffich) January 21, 2019

La pétition est adressée à Thierry Frémaux, le délégué général du festival, Pierre Lescure, le président du festival et bien sûr, à Alain Chabat et Gérard Darmon.

Le festival de Cannes répond à la pétition

Malicieux, le compte Twitter du festival de Cannes a répondu, ce mardi, par un extrait de la fameuse chorégraphie et un petit mot empreint de promesses : "Patience... "