Pour les grandes vacances, la Métropole de Tours lance une campagne de promotion à Paris et en région

Elle a débuté mercredi et sera visible dans le métro parisien pendant deux semaines. Une campagne qui se décline aussi en région, à Dijon, Bordeaux, Le Mans, Nantes et La Rochelle.

A l'approche des grandes vacances, la Métropole de Tours lance une campagne de promotion à Paris. Elle est visible dans le métro parisien depuis mercredi pour une durée de 2 semaines. Au total, 600 affiches ont été déployées dans les différentes stations, avec 4 visuels différents .

La Guinguette, Villandry, le CCCOD et la Loire à Vélo

Quatre visuels avec à chaque fois, le même signature : Tours l'inattendue. Quatre visuels pour vendre la Loire à vélo, le château de Villandry, le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré et enfin la Guinguette.

90.000 euros

Pour cette campagne, pas de photos mais des affiches graphiques destinées à booster les courts et moyens séjours auprès de la clientèle de proximité, plus précisément les touristes potentiels situés à moins de 3 heures de Tours. La campagne a donc aussi été déployée à Dijon et Le Mans cette semaine. Pour Bordeaux, à l'occasion du lancement de la LGV, ce sera dès lundi prochain, puis Nantes le 5 et enfin La Rochelle à l'occasion des Francofolies à partir du 11 juillet. En tout, 315 affiches en région, en plus des 600 à Paris. Coût de l'opération, en comptant le plan média sur internet, 90.000 euros.