Pour les journées du Patrimoine à Rouen, retour dans la cour d’école

Le musée national de l'éducation à Rouen, propose jusqu'au 21 novembre, une exposition sur les évolutions de l'école à travers les années. Pour les journées du Patrimoine, des ateliers et animations autour des activités dans les cours de récréation ont été proposés aux enfants et à leurs parents.

Dans la cour d'école du musée national de l'éducation à Rouen, certaines cordes à sauter ont un peu vieilli. Des billes en argile aux cartes Pokémon, l'exposition permet de retracer l'évolution des pratiques de jeux dans les cours de récréation.

Avec les années, les jeux se sont modifiés mais beaucoup de classiques restent encore incontournables. "Les enfants, vous jouez à quoi dans la cour de récré?, interroge Julie Guimont, agent de médiation culturelle du musée. Une petite fille s'empresse de lui répondre: " A la marelle et aux cerceaux. Pour la marelle il faut lancer le caillou sur le numéro trois et si on y arrive pas, on a perdu."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est des bons souvenirs"

Avec les années, les règles ont un peu évolué mais ces différentes activités ont le mérite de replonger les parents dans leurs souvenirs d'enfance. " C'est des bons souvenirs pour tout le monde, se réjouit Julie Guimont. La cour de récréation c'est vraiment l'endroit où on peut se défouler, imaginer etc. Ça porte bien son nom de récréation, avec de la créativité, de la détente. Dans la cour de récréation, on est tous mélangés, donc c'est un endroit de socialisation où on invente des histoires."

Pour replonger dans ses histoires et souvenirs de cour d'école, rendez-vous donc au musée national de l'éducation à Rouen, jusqu'au 21 novembre prochain.