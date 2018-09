La Bachellerie, France

Les 35e journées du patrimoine ont lieu du 15 au 16 septembre partout en France. En Dordogne, vous pouvez vous offrir un voyage de l'autre côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis en visitant le château de Rastignac à La-Bachellerie. La façade sud de ce bâtiment construit en 1811, ressemble comme deux gouttes d'eau à celle très connue de la Maison-Blanche à Washington.

Les plans du château existaient depuis 1789 et pourraient avoir inspirer la demeure des présidents américains. Rastignac est une demeure privée divisées en six appartements. Le château appartient à un Hollandais Ronald Kerckhoven. Il a décidé, exceptionnellement d'en ouvrir les portes durant les journées du patrimoine.

Les bijoux seront exposés au château. - JC

Dans les salons du bâtiment et l'Orangerie qui sert aujourd'hui de show-room vous découvrirez aussi les créations de l'artiste Michèle Jarry des Loges. Née à Paris, elle a rejoint le Périgord de son grand-père il y a une quinzaine d'années. Elle s'inspire ainsi de Lascaux, Joséphine Baker et du terroir périgourdin pour créer ses bijoux et pièces d'art. "Il y a une collection bal masquée avec des pierres et des dentelles, la collection Lascaux avec de la peau de bête, de l'ambre et des fossiles. Ce sont pour la plupart des éditions limitées et uniques."

Les créations de Michèle Jarry des Loges ont été portées par des mannequins très célèbres comme Carla Bruni, Karen Mulder ou Linda Evangelista lorsque l'artiste travaillait pour les maisons de couture de Christian Lacroix ou Nina Ricci.

Le château, les bijoux et sculptures sont à voir samedi et dimanche de 10h à 12 et de 14h à 18h au château de Rastignac à La-Bachellerie.