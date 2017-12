Pour les motards mosellans de l'association "Une rose, un espoir", Johnny, c'est "un de nos copains qui s'en va"

L'autre passion de Johnny, c'était la moto. Il en a chevauché toute sa vie, il les célébrait dans ses chansons, il les collectionnait... En Moselle, les membres de l'association "Une rose, un espoir", des motards mobilisés dans la lutte contre le cancer, se sentent particulièrement touchés.

Les fans continuent de pleurer le Taulier. Un hommage "populaire" sera rendu samedi sur les Champs Elysées, à Paris, à Johnny Hallyday, disparu dans la nuit de mardi à mercredi. Des centaines de milliers de passionnés se sentent orphelins, parmi lesquels, bien sûr, de nombreux motards. Il faut dire que l'image du chanteur est intrinsèquement liée au monde des bikers : il possédait une collection impressionnante de deux-roues, il avait parcouru en moto la mythique route 66, il avait consacré plusieurs de ses chansons à sa passion, telles que "Possible en moto", ou encore "Pour que ma Harley repose en paix".

Johnny, c'était comme la tour Eiffel, et désormais, elle s'est couchée." - Georges Koch, président de secteur d'"Une rose, un espoir"

En Moselle, les membres de l'association caritative de motards "Une rose, un espoir" ont perdu l'un de leurs emblèmes, leur "monument", selon Georges Koch, le président du secteur de Saint-Julien-lès-Metz : "Johnny, c'était comme la tour Eiffel, et désormais, elle s'est couchée." Pour lui, c'était à la fois "un copain" et un modèle, explique-t-il : "Johnny, c'est l'esprit américain de la moto, c'est surtout un état d'esprit, celui de la liberté dans tous les sens du terme. Tout ce qu'il a vécu, je pense que beaucoup d'entre nous aurions aimé le faire, et à travers lui, on l'a un petit peu vécu".

Georges Koch et Sébastien de Courcelles, membres d'"Une rose, un espoir" © Radio France - Magali Fichter

La disparition de Johnny, des suites d'un cancer du poumon, prend une dimension toute particulière pour les membres de l'association. En effet, chaque année, ils parcourent les villages du coin à moto pour distribuer des roses et récolter des fonds pour lutter contre la maladie. Sébastien de Courcelle représente "Une rose, un espoir" auprès de la Ligue contre le cancer de Moselle. "On s'imagine que le cancer, c'est toujours pour les autres, souligne-t-il. On ne peut pas s'imaginer que son père ou son frère aie le cancer. Johnny, il était immortel pour ses fans, il était indestructible, et pourtant, le cancer l'a terrassé. C'est pour cela que tous les ans, on reprend nos motos, et on parcourt tous les villages pour notre association." Cette année au mois d'avril ce sera d'ailleurs le vingtième anniversaire d'"Une rose, un espoir". Avec forcément quelque chose de Johnny qui flottera dans l'air.