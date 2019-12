Pour Michel Roth, Noël, c'est "la tradition, la fête et beaucoup de plaisir"

Moselle, France

C'est l'un des moments de l'année où tout le monde ou presque se retrouve autour d'une table pour partager un bon repas : Noël, synonyme de bonne chère et de repas exceptionnels. France Bleu est allé demandé ses conseils au chef étoilé mosellan Michel Roth.

Noël, c'est toujours une période très chargée pour les restaurateurs. "Il y a énormément de travail, mais ça donne beaucoup de plaisir et de baume au coeur. C'est Noël : les enfants, la tradition, être à table avec la famille." En conséquence, le chef prévoit de cuisiner du foie gras aux épices de Noël, accompagné d'agrumes et d'un chutney de fruits exotiques. Outre du poisson, Michel Roth prévoit aussi de respecter la tradition : "le chapon, la volaille. Moi j'ajoute de la truffe sous la peau, mais on peut aussi mettre des herbes. Et dedans, j'ajoute des abricots et des fruits secs."

La clé pour ne pas (trop) grossir : équilibrer

Et quand on a moins de budget, Michel Roth recommande une truite fumée de Moselle, "roulée comme un petit cannelloni avec un tartare de poisson fumé à l'intérieur", ou encore des noix de St-Jacques poêlées. Des plats pas forcément donnés, mais le chef sait qu'à Noël, "_on fait un petit effort, on aime bien faire plaisir à tout le monde_. On peut aussi prendre des suprêmes de volaille qu'on fait rôtir avec des fruits secs concassés. Ce qui compte, c'est de pouvoir profiter avec la famille ou les amis."

Le point commun de toutes ces recettes ? Elles sont riches sur le plan des calories. Alors comment faire ? "Oui, _c'est sûr que c'est forcément un peu riche_. Mais la clé, c'est de déguster doucement, prendre son temps. Pourquoi ne pas aller au marché en courant ? Sinon, plus sérieusement, pour les desserts, on peut prendre des fruits. Ce qu'il faut, c'est équilibrer le repas. Des produits gourmands, mais aussi de la légèreté."