Pour Noël, les restaurants samariens proposent des menus de fêtes à emporter

De la coquille Saint-Jacques cuite en compression, un suprême de chapon fermier, un vol au vent de ris de veau : voilà les plats de Noël à emporter proposés par le restaurant Les Orfèvres à Amiens. Comme beaucoup de restaurants dans la Somme, il propose des menus de fêtes à emporter et à faire réchauffer à la maison : "L'objectif c'est des repas de famille, donc qu'ils soient tous à table, qu'il n'y en ait pas un tout le temps en cuisine en train de travailler. Donc on essaie de faire de la réchauffe facile", explique le chef des Orfèvres Frédéric Barette. IL suffira donc de réchauffer la pintade une dizaine de minutes.

L'Échanson à Amiens ne propose pas de vente à emporter d'habitude pendant le confinement. Mais le chef Antoine Bosschart a tenu à proposer un menu de Noël et du Nouvel An : "la restauration en France ça reste quand même très traditionnel. Et c'était aussi un petit clin d'oeil pour dire "On ne vous oublie pas mais ne nous oubliez pas non plus".

Il a du adapter son menu aux circonstances. Bon nombre de ses fournisseurs craignent de ne pas pouvoir écouler leur stock, avec la fermeture des restaurants _"Au départ, je ne voulais pas partir sur la pintade. Mais mon fournisseur m'a dit qu'il allait avoir un gros stock là-dessus puisque on a du mal à le vendre". _Mais finalement, il est satisfait de son plat, "un canon de pintade aux morilles au jus court". onurant