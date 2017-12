La Chapelle-d'Armentières, France

Imaginez : un soir d'hiver dans le Nord, une nuit noire, les allées vides d'un marché de Noël. Quand soudain, un tir sourd dans la pénombre. Sur la neige, le corps d'un père Noël. Autour, des flocons, aussi rouges que ses habits. Dans un coin, Louison, 6 ans, vient d'être témoin de ce crime. C'est Le Crime de Noël.

Bon, voilà pour le pitch du tout nouvel épisode de la série policière française qu'on adore, "Les petits meurtres d'Agatha Christie", de retour ce vendredi soir sur France 2, avec une enquête spéciale Noël.

Une dizaine d'enfants figurants

La plupart des scènes ont été tournées à la fin du mois d'octobre, à La-Chapelle-d'Armentières (Nord), dans un immense hangar de zone industrielle. Sur le plateau, il y a bien sûr nos enquêteurs favoris, le commissaire Swan Laurence, la journaliste Alice Avril et aussi une dizaine de jeunes figurants dont Lia, 8 ans, qui vit à Tangry, dans la Pas-de-Calais.

Pour cette petite chanceuse, le tournage dure deux jours, de 10 heures à 14 heures. Première étape en arrivant le matin : enfiler son costume d'époque, des vêtements des années 1960, fabriqués sur mesure.

Lia dans son costume années 1960 fait sur-mesure. - Brigitte Evrard

Ensuite, un coiffeur s'occupe de ses longs cheveux blonds, et ça y est, Lia est fin prête. Direction le plateau. Derrière des kilomètres de câbles, les échelles, les caméras, la jeune fille découvre un marché de Noël absolument magique. "Il y avait de la neige partout, des chalets, du vin chaud, un manège. Un vraie ambiance de Noël !"

Un marché de Noël grandeur nature a été reconstitué dans le hangar. - Brigitte Evrard

De supers souvenirs

Bien sûr, Lia ne s'est pas retrouvée là par hasard. C'est sa maman, Brigitte, qui a répondu a une annonce et envoyé des photos de sa fille. C'est déjà la troisième série télé pour laquelle la fillette fait de la figuration. "On sent qu'elle est très à l'aise sur le plateau, elle comprend tout de suite ce qu'on lui demande de faire. Et puis elle prend du plaisir à le faire."

lateauSur le p, la jeune Tangrioise se fait des copines de son âge, elle se fait tirer le portrait avec Monsieur le commissaire... "C'était un super tournage ! J'aimerais beaucoup recommencer, mais cette fois avec un vrai rôle d'actrice."

En attendant un futur rôle avec de vraies répliques, Lia a signé un contrat dans une agence de photo pour jeunes mannequins. On pourrait donc bientôt apercevoir son joli minois dans certaines publicités. Et vendredi soir, elle sera bien sûr en famille devant sa télévision.

"Les petits meurtres d'Agatha Christie", vendredi 22 décembre, à 20 heures 55 sur France 2.