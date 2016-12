Pour Noël, optez pour des jouets vraiment d'ici

Il est possible de trouver des jouets totalement fabriqués en France, et plus précisément en Vaucluse. Ils sont en bois ou en carton.

Des jouets en bois "designed" in France, mais pas "made in France"... Lisez-vous bien les petites inscriptions inscrites sur les boîtes de ces jeux si jolis (et qui nous donnent parfois aussi... bonne conscience) ?

Il existe pourtant bel et bien des jouets fabriqués en France, et même fabriqués en Vaucluse.

"Que les enfants jouent avec la nature des environs pour mieux la connaître" - Claudia Hernandez conçoit des jouets à Roussillon

Et si vous offriez de beaux jouets en carton recyclé ? À Roussillon, l'association Avoir lieu a lancé la marque Didactile et commercialise des jeux éco-responsables.

"Notre but, c'est que les enfants puissent jouer avec la nature des environs pour mieux la connaître", précise Claudia Hernandez, qui a imaginé des arbres à découper et à assembler : "L'amandier accompagné d'un écureuil et d'une mésange bleue. Il y a une notice explicative qui raconte l'histoire de l'arbre, des animaux qui l'accompagnent et une petite recette de cuisine : pour l'amandier, c'est la pâte d'amandes, pour l'olivier c'est la tapenade, pour le cerisier c'est la pâte de fruits".

Création Didactile - Capture d'écran Consommez le Vaucluse

"Un jeu qualitatif tant par son concept que par sa fabrication" - Emmanuel Sagelosse, ébéniste à Pertuis

Emmanuel Sagelosse, ébéniste, fabrique à Pertuis des jouets qui facilitent l'acceptation de soi et des autres. Il a conçu ce jouet avec un psychomotricien : "On a fait un jeu qualitatif tant par son concept que par sa fabrication", précise l'ébéniste qui fabrique un puzzle accompagné d'un livre de contes, indissociables. "L'adulte va lire l'histoire, le jeu va se réassembler au fur et à mesure de l'histoire."

Jouet réalisé par Manu Bois Création - Manu Bois Création

Offrir un beau jeu d'échecs en bois à un enfant, "ça marche à tous les coups"

À Avignon, La carte à jouer est une petite boutique des rues piétonnes, remplie de jeux et de jouets, du sol... au plafond ! À sa tête, depuis trente ans, Corine Baudelot : "J'essaie d'avoir de belles choses, des choses qui durent, ça fait partie de l'éducation qui va jusqu'aux adultes. Quand on joue au billard, au backgammon, on joue toujours ! "

La carte à jouer - Capture d'écran Google maps

"Une usine à rêves" - Corine Baudelot tient La carte à jouer

Jeux pour solitaires, ancestraux ou de société, la boutique décline particulièrement le bois. Ça tombe bien c'est tendance, et ça ne risque pas de démoder : "Un enfant, vous lui donnez un beau jeu d'échec, il fait toujours la différence. Il ne veut plus acheter celui en plastique à 15 euros. Il va jouer ! Ça marche à tous les coups"

À l'approche de Noël, évidemment, sa boutique ne désemplit pas, et pas forcément que pour acheter des jouets pour enfants :"J'ai eu un client hier, qui devait avoir 25-26 ans. Il m'a dit "votre boutique est une usine à rêves", j'ai trouvé ça super beau!