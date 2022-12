"Pour nous, elle est déjà gagnante !" : les collègues d'Agathe Cauet à fond derrière Miss Nord-Pas-de-Calais

Tout le service est en effervescence. A quelques heures du concours Miss France, les soignants en neurologie de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille ont hâte pour leur collègue Agathe Cauet, qui défendra les couleurs du Nord-Pas-de-Calais à Châteauroux, samedi 17 décembre . "C'est une fierté pour nous !", lance Pauline Shambrook, médecin neurologue dans le service. "On motive tout le monde, les patients, les familles, les soignants, on leur demande de voter !", ajoute-t-elle.

ⓘ Publicité

À lire aussi Agathe Cauet couronnée Miss Nord-Pas-de-Calais 2022 à Liévin

La salle de pause s'est ainsi transformée en QG du comité de soutien. "On l'a décoré avec des photos d'elle, des photos de soutien", explique la médecin. Le service a suivi l'aventure depuis le début, du sacre à Miss Amandinois jusqu'à Miss Nord-Pas-de-Calais. "On avait fait des t-shirts pour l'occasion avec sa tête dessus !", précise Pauline Shambrook.

"Une bonne représentante de la région"

Agathe Cauet est infirmière dans ce service depuis deux ans. "Elle est à sa place en tant qu'infirmière", assure Séverine Diouf, cadre de santé dans le service. Cette vocation est arrivée après une opération pour enlever une tumeur importante quand elle avait 17 ans. "On l'a appris à l'occasion des concours, elle était restée discrète", raconte Séverine Diouf.

Dans les yeux de ses collègues, "c'est quelqu'un de très rigoureux, qui a une grande conscience professionnelle, un bon esprit d'équipe. Elle est douce, attentionnée, joyeuse aussi", ajoute la cadre de santé., "ce qui lui arrive, ça met des paillettes dans notre quotidien qui n'est pas toujours facile". Elle est aussi une bonne représentante du Nord et du Pas-de-Calais selon sa binôme du quotidien, Julie Lefebvre : "elle est simple, toujours joyeuse, toujours partante, ça représente bien notre région !"

L'occasion de souder le service et de mettre en avant les soignants

Cette élection dépasse largement le cadre du concours de beauté. C'est une aventure qui est devenue plus collective qu'individuelle. "Ca a mis de la cohésion dans le service, ça a rapproché les gens et ça a cassé la hiérarchie entre les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les cadres, tout le monde la supporte !", reconnaît la médecin Avou Banh. Un soutien qui dépasse le cadre de ce service et qui touche tout l'hôpital.

L'émission de ce samedi soir permettra aussi de mettre en avant le métier d'infirmière. "Elle connaît le quotidien des soignants, donc elle sera l'ambassadrice des paramédicaux !", lance fièrement Séverine Diouf. "Elle pourra montrer qu'on ne sait pas faire qu'une seule chose dans la vie, il n'y a pas que l'hôpital", ajoute Pauline Shambrook. Quoiqu'il se passe, "pour nous, elle est déjà gagnante !", résument-elles. Elles suivront la soirée depuis un restaurant avec un écran géant. "Vous imaginez ? On sera peut-être l'hôpital où travaille Miss France !", conclut Séverine Diouf. Réponse ce samedi soir !

loading