Pour Pâques, les chocolatiers indépendants face au défi de sortir du lot

Pour les chocolatiers c'est tout simplement le jour le plus important de l'année avec Noël : Pâques et sa tradition des œufs, poules, lapins et autres poissons en chocolat à chercher à travers le jardin ou dans les recoins de l'appartement. Mais après un an d'inflation, de baisse du pouvoir d'achat, les consommateurs peuvent être tentés par les grandes surfaces. Alors pour garder leurs clients, les artisans du chocolat doivent s'illustrer.

Pour toutes les bourses et pour tous les gouts

"C'est un moment très important pour nous, et que l'on prépare depuis six mois", confirme dans sa boutique Anne-Laure Jouvenal. Avec son frère Franck et leur mère (le père étant aujourd'hui à la retraite), ils gèrent la chocolaterie familiale à La Côte-Saint-André, fondée par leurs aïeuls en 1912.

Anne-Laure Jouvenal tient avec son frère et sa mère la chocolaterie familiale, aujourd'hui largement centenaire. © Radio France - Bastien Roques

Face à la grande distribution, la stratégie est simple : "On essaye de jouer sur ce qu'on appelle les grands écarts de Pâques. Le premier grand écart c'est celui des prix : vous trouvez des choses à 4€ chez nous. Souvent les gens n'imaginent pas, se disent ''Ah ben si je vais chez un chocolatier ça va tout de suite me couter 30 ou 40 €". Non, il y a des petites poules à 4€ qui sont garnies ! Alors certes pas garnies avec mille chocolats mais il y en a quand même deux à l'intérieur. Et puis ça va jusqu'à 60€, mais il y a de tous les prix entre les deux. Et puis le deuxième grand écart c'est celui des styles : on a des gens hyper traditionnels chez nous qui disent "je viens acheter une poule et je vois pas pourquoi je prendrais autre chose parce que c'est Pâques", et d'autres qui nous disent "Je voudrais le truc le plus foufou"".

Les cocottes en chocolat restent un classique indémodable de Pâques, avec les lapins et les poissons, sans parler bien sûr des œufs. © Radio France - Bastien Roques

Un thème chaque année pour Pâques

C'est par l'originalité que les artisans sortent du lot face aux grandes surfaces : "Les montages, c'est des choses qui sont fragiles, très compliqué à transporter pour la grande distribution par rapport à nous qui le produisons sur place, confirme Franck Jouvenal dans l'atelier. Et les clients qui viennent chez nous savent que ce sont des pièces uniques, même quand on en fait 30, il n'yen a pas deux identiques. L'originalité ça peut contrer l'effet d'être attiré par le prix et une moins bonne qualité en supermarché. Et puis de nous donner un thème chaque année ça nous permet aussi de nous démarquer sur 4 montages, et puis bien sûr pour le reste on garde le traditionnel, ce qui rassure tout le monde et nous aussi en fabrication".

Franck Jouvenal, le frère, gère plutôt la partie atelier, située dans l'arrière-boutique. © Radio France - Bastien Roques

Le thème justement, c'est la touche spéciale de la chocolaterie Jouvenal : chaque année, une des 22 personnes qui y travaillent choisit un thème pour les créations pascales. Cette année, trois propositions ont été faites, et ce sont les clients qui ont choisi, en l'occurrence "Charlie et la chocolaterie", le roman de Roald Dahl adapté en film. "On décide des personnages qu'on va faire, quelle tête ils auront, à quel parfum ils seront", énumère Anne-Laure Jouvenal. "Et d'ailleurs depuis dix ans, trois semaines avant Pâques, on fait des portes-ouvertes gratuites. On invite nos clients à rentrer dans nos ateliers, et on leur raconte cette thématique. On a des gens qui reviennent chaque année, parce qu'à chaque fois ils trouvent quelque chose de différent, il n'y a pas de lassitude".

Les sculptures en chocolat représentent des personnages emblématiques du roman de Roald Dahl, un écureuil trieur de noisettes, Violette, Willie Wonka et Charlie © Radio France - Bastien Roques

Hommage à "Charlie et la chocolaterie"

Sur les étagères de la boutique, des figures en chocolat représentant Chralie Bucket, Willie Wonka, des lutins Oompas-Loompas, ou encore Violette, la jeune fille transformée en myrtille géante après avoir mangé une friandise interdite. L'idée du chewing-gum repas de l'histoire est aussi reprise, sous la forme d'un chocolat : "Vous le laissez fondre dans votre bouche. Donc on a d'abord la première couche de chocolat. Ensuite, quand il a fini d'être fondu, il y a une deuxième couche qui arrive, et quand le deuxième gout a fondu, il y a un troisième gout qui arrive !", explique l'une des vendeuses aux clients qui se pressent dans la boutique en ce samedi matin.

Le chewing-gum repas a été repensé en fève de chocolat qui propose trois gouts successifs. © Radio France - Bastien Roques

Et sans oublier bien sûr les mythiques tickets d'or du conte : "En fait on a caché des tickets d'or dans tout ce qu'on a a fabriqué. Si vous tombez sur un ticket d'or, vous venez passer une matinée dans nos ateliers, pendant laquelle vous allez visiter, déguster et fabriquer. Ca va être un moment vraiment sympa !", expose Anne-Laure Jouvenal à un client à la caisse. Rémi est convaincu : "*Pâques, c'est l'occasion de venir, une fois dans l'année, et on en prend plein les yeux !*". Ses enfants Timéo et Capucine, eux, en resteront plutôt aux classiques poules, lapins, et œufs en chocolat. A plein régime ce samedi, la chocolaterie Jouvenal ouvrira encore toute la journée pour ce dimanche si particulier.