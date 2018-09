Sarthe, France

De très nombreux sites historiques vont ouvrir leurs portes samedi 15 et dimanche 16 septembre dans la Sarthe, à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Mais dès vendredi, des utilisateurs d'Instagram triés sur le volet vont pouvoir visiter 10 lieux culturels et touristiques, les prendre en photo sous tous les angles pour en faire la promotion sur le réseau social. Plus de 12 millions de Français ont un compte Instagram. C'est dire la portée que peuvent avoir ces publications.

Une aubaine pour le tourisme

"Ces utilisateurs d'Instagram sont des ambassadeurs naturels du territoire. Ils partagent des photos quotidiennement à longueur d'année. C'est bénéfique puisqu'ils vont partager des lieux sur le territoire de la Sarthe. _Ça nous donne autant de visibilité sur le plan local mais aussi national_", justifie Maxime Guillon, chargé de communication à Sarthe Développement - Tourisme Sarthe. Une campagne de communication à moindre coût que la création et l'affichage de posters dans les transports en commun par exemple.

Annabelle est l'une de ses influenceuses. Sous le pseudo "Anna Zennart", elle publie quasi-quotidiennement des photos sur son compte Instagram. Elle va bénéficier d'une visite privée du château du Lude. "C'est une opportunité fabuleuse. Je vais prendre entre 500 et 700 photos", confie Annabelle. "Je vais mettre plein de photos, je vais le faire partager aux autres".

Il y a un acte citoyen de mettre en avant son département et de donner aux autres Français mais aussi aux étrangers. Il y a des Russes, des Japonais, des Américains qui regardent. Ça permet de développer l'économie.

Philippe Favre, propriétaire du Logis de Moullins, va accueillir des Instagrammeurs vendredi 14 septembre, pour ces avants-premières des Journées du patrimoine. Il se félicite de cette initiative et espère accueillir des jeunes curieux de découvrir l'histoire du monument datant du Moyen-Âge.

Je pense qu'Instagram et Internet en général permettent de désenclaver ces bâtiments. Cela fait 36 ans que nous restaurons le site, et c'est pour le faire visiter au plus grand nombre

D'autant que le réseau social Instagram est très apprécié des plus jeunes. "Quand on poste une photo de voyage sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui vont dire 'Ok, ça me donne envie d'y aller, et je vais potentiellement y aller'. Il ne faut surtout pas négliger ce réseau social", affirme Maxime Guillon. Mais il ne s'attend pas non plus à voir décoller la fréquentation des sites touristiques. "Cela va avoir un impact de notoriété. Après, un impact direct sur les visites, je ne pense pas immédiatement mais sur le plus long terme".