Pour protester contre sa fermeture, le cinéma Le Palace de Château-Gontier-sur-Mayenne allume son enseigne

Le cinéma Le Palace de Château-Gontier-sur-Mayenne a allumé son enseigne de façon symbolique mardi en fin de journée, de 17h à 18h, pour protester contre la fermeture des lieux culturels jusqu'au 7 janvier, décidé par le gouvernement.

"Nous sommes des lieux de liens social et culturel, essentiels au cœur des villes et des villages" explique la gérante du Palace Joëlle Hanot. Par ailleurs la Fédération des Cinémas Français demande au conseil d'État de suspendre cette prolongation de fermeture, au nom de la liberté d'expression et de la liberté d'entreprendre.