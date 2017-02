Pour remplacer le festival Elektricity, voici venu "La Magnifique Society" à Reims

Le festival Elektricity à Reims change de lieu, de saison et s'offre un nouveau nom. C'est même un nouveau festival qui naît à Reims : "La Magnifique Society" aura lieu du 16 au 21 mai prochain au parc de Champagne. Les premiers artistes ont été dévoilés.

Changement de décor : fini les concerts sur le parvis de la cathédrale à Reims. Pour remplacer le festival de musiques électroniques Elektricity (13 éditions) dont l'édition 2016 avait été annulée, voici un tout nouveau festival plus orienté vers les musiques actuelles : "La Magnifique Society". "C'est vraiment un festival adressé à tous, on l'a construit comme ça...", souligne Cédric Cheminaud, le directeur artistique de La Cartonnerie, la salle de musiques actuelles de Reims. Le festival aura lieu du 16 au 21 mai prochain, avec trois jours de concerts prévus au Parc de Champagne les 19, 20 et 21 mai.

L'affiche et les premiers noms ont été dévoilés ce lundi. © Radio France - Sophie Constanzer

La programmation va être moins électronique que pouvait l'être le festival Elektricity -- Christian Alex

Les 24 premiers noms d'artistes ont été annoncés ce lundi 6 février. Christian Alex, le co-directeur de "La Magnifique Society" confirme le virage de ce nouveau festival: "La programmation va être moins électronique que pouvait l'être le festival Elektricity, déjà parce qu'on est sur un cadre d'événement où il y a trois scènes sur trois jours dans un même lieu...". "Donc on aura par exemple un artiste de jazz comme Gregory Porter..." , poursuit Christian Alex. Parmi les autres noms annoncés, la chanteuse française Camille ou la danoise Agnès Obel. On peut signaler aussi la présence au rayon locaux des "Black Bones", qui étaient à l'affiche du dernier festival Cabaret vert à Charleville-Mézières en août dernier.