Pour "rester ouvert", le musée Sainte-Croix de Poitiers s'exporte sur internet

Continuer de diffuser la culture malgré la crise sanitaire et les gestes barrières, c'est l'objectif du musée Sainte-Croix de Poitiers. Les équipes ont tourné des vidéos de deux minutes pour présenter une œuvre issue des collections. Cinq sont déjà en boite, et couvrent aussi bien la sculpture médiévale que la peinture du XIXe siècle. Le musée est obligé de s'adapter.

Le musée est complètement vide, forcément pas de visiteurs. Les employés sont aussi beaucoup en télétravail et ça attriste Stéphanie Coussay, la médiatrice en charge du numérique. "C'est un crève-cœur", assure-t-elle. "Nous le but de notre métier, c'est de faire l'intermédiaire entre les collections les œuvres et le public", poursuit la médiatrice.

La solution, c'est de passer par Internet, avec des vidéos comme celles sur les réseaux sociaux : courtes et qui attirent l'œil. L'idée ne date pas d'avant la crise sanitaire, mais là les équipes ont eu le temps de la mettre en place. Le message au public est plutôt simple : _"_Ne nous oubliez pas." "Dans le sens : 'regardez, ces œuvres vous les avez déjà vues dans nos collections ça vous fait peut-être plaisir de les revoir. Et puis vous ne nous connaissez pas et bien regardez toute la richesse de nos collections. Venez nous voir quand on rouvrira", explique Stéphanie Coussay.

Des vidéos traduites en langue des signes

Pour être accessible au plus grand nombre, les petites vidéos sont sous-titrées et avec une traductrice en langue des signes. "On se met à la portée de tous les publics donc y compris les personnes qui ont des handicaps sensoriels", précise la médiatrice. Le musée de Sainte-Croix espère déjà faire une saison 2. Le musée développe aussi beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram.