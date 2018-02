C'est à la Cité du Vin à Bordeaux que le cinquième Salon Nautique d'Arcachon a été présenté. Il se déroulera du 13 au 16 avril. Ce rendez-vous du printemps est désormais bien ancré sur le Bassin et toute la filière nautique locale se mobilise. Plus de 200 bateaux seront ainsi présentés cette année et le nombre d'exposants est en augmentation. Ils seront 100 contre 78 l'an passé.

Un parrain nommé Lalou Roucayrol

Le maire d'Arcachon Yves Foulon affirme qu'il s'agit désormais d'un événement très important pour sa ville. "C'est un moment de fête, estime-t-il. Mais c'est aussi la valorisation de notre port, le 3e port de plaisance de France et le 13e port de pêche. Il s'agit encore de mettre en valeur notre identité à travers l'ostréiculture, la pêche et l'industrie du nautisme". Cette industrie représente plus de 500 emplois sur le Bassin d'Arcachon.

Le skipper du Médoc, Lalou Roucayrol, vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre en Multi 50 en novembre, sera le parrain de cette édition 2018. "En 1985, je m’entraînais déjà sur le Bassin d'Arcachon avec Yves Parlier, témoigne Lalou Roucayrol. J'ai même été licencié au club nautique d'Arcachon. Aujourd'hui, avec le team Arkema Lalou Multi, nous formons deux jeunes à la course au large qui sont issus du lycée de la mer de Gujan-Mestras. Nous viendrons présenter nos deux bateaux, le multi 50 et le mini 6.50".

Vers un salon de la mer

Le Salon Nautique d'Arcachon présentera de nombreux bateaux et verra passer plusieurs skippers de renom. Yvan Bourgnon, lui aussi ancien vainqueur de la Jacques Vabre et auteur en 2013 et 2015 d'un tour du monde "à l'ancienne" sur un petit catamaran non habitable, sans GPS et en s'orientant à l'aide d'un sextant, viendra parler de la sauvegarde des océans. L'Arcachonnais Arnaud Boissières qui a disputé trois Vendée Globe et la Britannique Samantha Davies, 4e de l'édition 2009 du tour du mnde en solitaire, viendront évoquer la prochaine édition du Vendée en 2020. Autre témoin également, le médecin des courses au large Jean-Yves Chauve.

Côté animations, les filières professionnelles (conchyliculture, pêche, enseignement) disposeront d'un espace de quelques 400 m2 où se déroulera par exemple le concours régional des écaillers. "Ce salon a l'ambition de devenir un véritable salon de la mer" explique Alain Vivien, le directeur général d'Arcachon Expansion, organisateur de la manifestation. Les visiteurs, 50.000 sont espérés, pourront tester la plongée grâce à un camion spécifique aménagé. Une vague de surf artificielle sera installée. Une piscine de 15 mètres sur 30 permettra de s'initier au paddle. La SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) effectuera des démonstrations d'hélitreuillage. Et un triathlon des mers sera organisé le dimanche matin avec natation, paddle et kayak. Il sera possible d'y participer en relais.