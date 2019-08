Pour sa première édition, le festival creusois Le Bruit de la Source frappe fort et invite Gauvain Sers

Mérinchal, France

Pour un premier festival, c'est un coup de maître ! Gauvain Sers en tête d'affiche ce samedi 3 août à Mérinchal (Creuse) : il fallait oser, et c'est ce que le club des jeunes de Mérinchal a fait sans trembler pour fêter son 20e anniversaire. Un jeune festival plein de promesses qui attend de passer le test de cette soirée pour rêver à l'avenir.

Gauvain Sers tête d'affiche, un choix ambitieux

A l'origine de l'invitation à Gauvain Sers, "l'envie de marquer le coup et d'être ambitieux" explique Clarisse Peyraud, co-présidente du club des jeunes. Mais aussi d'attirer le plus de monde possible : "évidemment, c'est un chanteur qui parle à toutes les générations à travers toute la Creuse. Il a dit oui car on est soutenus par l'association Interface, qui l'avait déjà invité. On était très motivés, et on a beaucoup insisté." Une insistance qui paye, puisque le club des jeunes s'attend déjà à accueillir 2000 personnes sur la commune de 750 habitants.

On est un peu anxieux, un peu impatients d'y être - Clarisse Peyraud, co-présidente du club des jeunes

Pour être crédible, il a aussi fallu s'organiser et recruter des bénévoles : "On est une quarantaine de jeunes sur Mérinchal, mais on a été recruter des bénévoles dans toutes les communes autour. On a aussi réquisitionné du matériel dans les communes", détaille Clarisse Peyraud. Un pari ambitieux pour une première fois, puisque le club des jeunes entend évidemment rentrer dans ses frais.

Vers de nouvelles éditions du Bruit de la source ?

Pour la suite, Clarisse Peyraud reste prudente. "Si tout se passe bien ce samedi, et comme on a acquis de l'expérience, on pourra se donner les moyens d’organiser quelque chose l'année prochaine." Les jeunes restent cependant concentrés sur cette édition, "un peu anxieux, un peu impatients d'y être" sourit Clarisse Peyraud.

Aux côtés de Gauvain Sers, les artistes PihPoh, 47Ter et un DJ set vont se partager la scène. La billetterie en ligne est toujours ouverte, les ventes sur place restent possible s'il reste encore des billets.