Pour sa rentrée la Scène Nationale Bonlieu à Annecy innove et se transforme en une place des Arts permanente

Après 7 mois de rupture forcée entre spectateurs et artistes, la nouvelle saison de Bonlieu Scène Nationale à Annecy débutera de façon inédite. Durant tout le mois d'octobre seront proposés des déambulations et spectacles gratuits dans le théâtre et le Forum pour renouer avec le public.

Des balades magiques et gratuites avec Etienne Saglio pour que le public se réaproprie le théâtre en liberté et de façon ludique

Bonlieu Scène Nationale à Annecy en Haute-Savoie a dévoilé ce jeudi sa programmation pour la prochaine saison. Une saison encore pleine d'incertitudes liées au Coronavirus et aux impératifs sanitaires, mais une programmation que le directeur de Bonlieu, Salvador Garcia a voulu la plus normale possible avec toutefois un mois d'octobre inédit et festif fait de spectacles gratuits et de déambulations dans un Espace Bonlieu transformé en place des Arts permanente pour que le public se réapproprie les lieux et renoue le contact après 7 mois d'éloignement.

1ère représentation La Mouette le 2 Novembre

Après 6 semaines de balades magiques et chorégraphiques dans les lieux les plus secrets du théâtre, les spectateurs pourront à nouveau pénétrer dans la grande salle, la petite salle, et la salle de création de l'Espace Bonlieu pour les premières représentations . Avec notamment La Mouette de Tchekhov, mise en scène par Cyril Teste.

Parmi les autres têtes d'affiche de cette saison 2020-2021, Kéry James, Benjamin Biolay, Rachid Ouramdane, Renaud Capuçon et l'Orchestre des Pays de Savoie, Imany, Akram khan, Jan Fabre, François Chaignaud, Yolande Moreau et Christian Olivier, Alex Lutz,

La billetterie et la campagne d'abonnements pour cette nouvelle saison culturelle démarreront que le 3 octobre.