Pour sa sixième édition, les Voix d'Orléans cherche à conquérir de nouveaux publics

La sixième édition des Voix d'Orléans commence jeudi, et cette année, la parole est donnée aux écrivaines francophones. Les tables rondes et spectacles auront lieu dans une dizaine de lieux différents. Le but est d'aller au contact de nouveaux publics.

Faire d'Orléans "un phare pour entendre les problématiques des femmes francophones du monde entier". C'est l'un des objectifs fixé par la mairie pour la sixième édition des Voix d'Orléans qui commence ce jeudi et se terminera ce samedi. Trois jours au cours desquels le Parlement des écrivaines francophones a carte blanche, c'est le thème de cette édition.

Ce Parlement regroupe près de 105 femmes publiées dans le monde, qu'elles soient autrices en littératures, critiques littéraires, juristes... Pour leur troisième participation aux Voix d'Orléans, elles sont trente à prendre part à l'événement cette année. Parmi elles, les écrivaines et journalistes Leïla Slimani et Faouzia Zouari.

Une dizaine d'expertes et journalistes, non-membres du Parlement, ont aussi été conviées pour animer des tables rondes et spectacles. "Les femmes veulent parler et veulent qu'on les écoute", témoigne Marie-Rose Abomo-Mvondo-Maurin, secrétaire générale de l'association du Parlement des femmes.

Il y a une responsabilité forte de parole, de témoignage et de dénonciation de ce traitement fait aux femmes tout au long de l'histoire - William Chancerelle, adjoint à la culture

"Il y a une urgence absolue à parler des femmes, dans un monde où les talibans sont revenus au pouvoir [en Afghanistan] et où les violences faites aux femmes n'ont jamais été aussi visibles", explique William Chancerelle, adjoint au maire en charge de la culture. "Ce n'est pas seulement à la Justice de prendre ces problématiques en main, c'est aussi à la population. Il y a une responsabilité forte de parole, de témoignage et de dénonciation de ce traitement fait aux femmes tout au long de l'histoire."

William Chancerelle, adjoint à la culture à la mairie d'Orléans, et Marie-Rose Abomo-Mvondo-Maurin écrivaine et secrétaire générale de l'association du Parlement des écrivaines francophones. © Radio France - Cécile Da Costa

À la conquête de nouveaux publics... et nouveaux lieux

Après une édition annulée l'an dernier à cause de la pandémie, les Voix d'Orléans se renouvellent sur certains points. "La nouveauté cette année, c'est qu'on n'occupera plus uniquement l'hôtel Dupanloup, mais qu'on sera dans d'autres lieux", dévoile William Chancerelle en citant notamment la médiathèque d'Orléans, les musées des Beaux-Arts et du FRAC ou encore... la Cour d'appel d'Orléans qui ouvrira ses portes le samedi le temps d'un "Grand procès des écrivaines", à mi-chemin entre le débat d'idées et le spectacle.

"Le but est d'aller à la rencontre de nouveaux publics, là où les gens ne s'y attendent pas", poursuit l'adjoint à la culture qui souhaite "ouvrir encore plus à de nouveaux publics dans les prochaines éditions". L'autre nouveauté cette année, c'est la date de l'événement. Habituellement les Voix d'Orléans ont lieu au mois d'avril, cette année la manifestation a lieu au même moment que les rendez-vous de l'Histoire à Blois. "Je pense que ça peut plutôt créer des synergies entre les deux événements. Si c'est le cas, pourquoi ne pas capitaliser là dessus pour les prochaines éditions ?", s'interroge William Chancerelle.

La programmation complète de l'événement est à retrouver ICI. Toutes les animations, tables rondes et spectacles sont gratuits. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans les différents lieux.