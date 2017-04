Pour ses 25 ans, Puls'art voit grand

Pour son 25e anniversaire, la manifestation d'art contemporain du Mans met à l'honneur la sculpture, avec une trentaine d'œuvres monumentales présentées au parc Monod et dans le jardin de Tessé. Une installation qui nécessite parfois des moyens spéciaux. Coup d'envoi ce mercredi.

C'est ce mercredi 5 avril que sera donné le coup d'envoi de Puls'art, la manifestation mancelle dédiée à l'art contemporain. Et cette année, pour les 25 ans, les organisateurs ont vu les choses en grand avec une thématique dédiée aux sculptures monumentales. Ces travaux d'artistes sarthois, français et internationaux seront notamment présentées au parc Monod et au jardin de Tessé, à raison d'une quinzaine dans chaque lieu. Depuis le début de la semaine, l'installation a démarré. Et pour ces pièces aux dimensions parfois impressionnantes, dont les plus grandes atteignent 6 mètres de haut et près de 400 kilos, des moyens spécifiques ont dû être mis en place.

Reportage lors de l'installation au parc Monod Partager le son sur : Copier

Pour mener à bien l'installation, Puls'art bénéficie de l'aide des services de la ville et de l'entreprise Adekma Levage, qui a mis à disposition son matériel spécialisé ainsi que deux employés, dans le cadre d'une action de mécénat. Une autre entreprise (Breger) a offert son soutien pour le transport d'œuvres en provenance de Belgique, de Limoges, du Roussillon, de Saint-Etienne et de la Drôme.

Une mini-grue de levage a notamment été utilisée au parc Monod © Radio France - Ruddy Guilmin

L'idée d'exposer ces œuvres en extérieur plaît beaucoup au commissaire de Puls'art, Lucien Ruimy, qui souligne que la sculpture d'aujourd'hui renoue finalement avec son glorieux passé : "Dans l'histoire de l'art, la sculpture était quelque chose qui allait dans la ville, dans l'espace. Et on est en train de revenir à ça, comme quelque chose qui lie la population, qui lui permet de se repérer."

Lucien Ruimy, commissaire de Puls'art Partager le son sur : Copier

Puls'art, c'est dix expositions d'ici le mois de mai, notamment celles visibles dès ce jeudi au parc Mondo et au parc de Tessé. Puis le temps fort fin mai avec le village des arts aux Quinconces. Tout le programme à consulter ici.