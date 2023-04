Pour ses 50 ans, le Guide du Routard publie la toute première édition consacrée à la Haute-Garonne

C'est une référence pour les voyageurs, "backpackers" de tous pays. Et cela fait 50 ans. Philippe Gloaguen a fondé le Guide du Routard en 1973, trois ans après un voyage de dix semaines seul en Inde pour lequel un magazine lui demande un reportage. Il propose le manuscrit du voyage aux éditeurs, en vain. C'est à la 19ème porte à laquelle il toque, la maison Gedalge, qu'est éditée le tout premier Guide du Routard. Cinquante ans plus tard, depuis chez Hachette, le Routard s'est vendu à 55 millions d'exemplaires. Et sort sa toute première édition consacrée au seul département de la Haute-Garonne.

Il n'y a pas que Toulouse en Haute-Garonne

Sorti en librairies le 3 avril (11 euros), le Guide du Routard "Haute-Garonne, destination nature" est en effet le premier dédié au département, sachant qu'il existe un Routard " Toulouse et ses environs" et un autre "Midi toulousain, Pyrénées, Gascogne". Cette version-là donne à voir la Haute-Garonne telle que peu de Français la connaissent, et au-delà de Toulouse la Belle : ses forêts (Buzet, Bouconne), la réserve naturelle Confluence entre Portet et Lacroix-Falgarde, la Transgarona, qui longe la Garonne au sud, ses sentiers de randonnée GR, et les communes à découvrir comme Saint-Félix-Lauragais, Aurignac, Saint-Gaudens ou encore Montjoire.