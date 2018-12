Pourquoi "chanter" soir et matin, nous fait du bien ?

On vient de fêter le 9 décembre la journée mondiale du chant choral. Et si vous vous y mettiez vous aussi ? Vous n'avez pas le cœur à chanter? c'est pour cela qu'il ne faut pas vous en priver car chanter fait du bien.

Pourquoi chanter est-il bon pour la santé?

"Chanter", c'est une potion pour être mieux, un médicament pour être heureux. Chanter libère de l'endorphine, un antistress naturel. Cela permettrait aussi d'améliorer certains troubles du sommeil comme les ronflements ou l’apnée.Dites-vous aussi que pousser la chansonnette régulièrement, c'est aussi bon pour le souffle, car c'est lui qui entre en action pour sortir une note. Le chant, c'est également une vraie activité sportive: 300 muscles se mettent en action, des zygomatiques aux muscles du dos. Cette activité permet enfin de travailler son maintien. Il faut se tenir droit pour donner de la voix correctement. Fini les dos voûtés et les postures avachis.

Mais tout le monde peut-il chanter?

On a tous déjà entendu une fois dans notre vie quelqu'un chanter comme une casserole et pourtant, chanter faux ne serait pas une fatalité, sauf gros problème d'audition. Ce serait juste un manque de pratique et de sensation musculaire que l'on associe à chaque hauteur de son. Pour corriger sa justesse, Il suffirait de pratiquer, de s’entraîner et de savoir s'écouter. Si vous entendez que vous chantez faux, il y a de l'espoir ! De toutes façons, persévérez. Continuez à chanter en vous levant, en vous lavant, en conduisant, en travaillant... car la chanson est aussi une façon d'exprimer ses états d'âme, de mettre des mots sur des sentiments que nous avons moins de facilité à exprimer autrement.

Chanter, ça peut aussi créer du lien ?

oui, donner de la voix en groupe c'est une façon de se connecter aux autres, il faut s'écouter, écouter ses camarades et se synchroniser : respirer dans leur souffle, se laisser porter par leur voix et ça va même plus loin puisque les rythmes cardiaques des chanteurs d'un chœur battraient aussi à l'unisson. Bref, une harmonie totale que l'on retrouve très rarement dans d'autres activités