Pourquoi des postes de secours sont-ils encore fermés sur le littoral héraultais ?

Le week-end dernier, la flamme rouge ne flottait que sur tous les postes de secours. La baignade était pourtant interdite à cause d'une violente houle qui a frappé le littoral héraultais.

A Palavas-les-Flots, Carnon et Villeneuve-lès Maguelone, les rares sauveteurs sur le pont n'ont eu de cesse de répéter les même messages de prévention aux baigneurs ayant bravé l'interdiction. Ailleurs, c'est à dire sur l'essentiel du littoral, il fallait compter sur la responsabilité de chacun.

Car depuis début juin, seuls 6 postes de secours sur 15 ouvrent le week-end dans ces trois communes. Les autres n'ouvriront que le samedi 3 juillet. Date où la surveillance est également étendue à l'ensemble de la semaine.

Frédéric Cantadem est le chef des sauveteurs en mer de l'Hérault. Au fil des ans, il a vu ce calendrier d'ouverture rétrécir :

"15 ans en arrière, les postes ouvraient début mai. En gros, pour le week-end de l'Ascension. Il y avait deux postes ouverts le week-end à Palavas, à Carnon et à Villeneuve."

Ces 6 postes continuent d'ouvrir durant la "pré-saison", désormais cantonné au mois de juin. En revanche, c'est la date d'ouverture à 100% qui recule :

"Avant on ouvrait tous les postes de secours le 15 juin. Maintenant, on ouvre tous les postes le 3 juillet. On a tendance à voir les jours sans surveillance s'allonger alors que la saison estivale arrive à grands pas"