Pourquoi El Rafi va finalement prendre son alternative à Arles

El Rafi prendra bien son alternative à Arles le dimanche 6 juin prochain. Le novillero nîmois confirme à France Bleu Gard Lozère l'information que Jean-Baptiste Jalabert le patron des arènes d'Arles avait déjà annoncée hier ce mercredi sur notre antenne. El Rafi ne sera donc pas sacré matador de toros dans sa propre ville où il ne toréera que le week-end suivant pour sa confirmation d'alternative. Ce rebondissement est lié à la dérogation finalement obtenue par les arènes d'Arles pour organiser une corrida le 6 juin.

"Nîmes, ce sera toujours quelque chose de différent pour moi. Pour la confirmation de l'alternatvie, j'espère que ce sera fort en émotion et quelque chose de grandiose" El Rafi

El Rafi espère que les aficionados comprendront ce coup de théâtre et ne lui en voudront pas. "Je me suis retrouvé au milieu d'une guerre entre imprésarios qui n'est pas de mon ressort. Je n'ai pas décidé de prendre mon alternative à Arles, loin de là. J'ai eu une discussion pour essayer de trouver un terrain d'entente, mais je suis obligé d'honorer mon contrat. Donc je vais le faire, et je me mets à 100%. Mais oui j'espère que les aficionados me comprendront"

La société Simon Casas Production n'a pas souhaité communiquer sur ce thème pour le moment.