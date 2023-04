Pourquoi Emmanuel Macron vient rendre hommage à Toussaint Louverture au Fort de Joux ?

Emmanuel Macron est attendu ce jeudi midi au Fort de Joux , dans le Haut-Doubs. le Président de la République vient commémorer les 175 ans de l'abolition de l'esclavage en France, qui date du 27 avril 1848. Mais c'est aussi, cette année, les 220 ans de la mort de Toussaint Louverture : l'emblématique partisan de la lutte contre l'esclavage qui s'était alors éteint dans sa cellule du Château de Joux en 1803.

Toussaint Louverture, icône de la liberté

Toussaint Louverture est né en 1743 comme esclave dans la colonie française de Saint-Domingue. Affranchi à l'âge de 33 ans, il réclame l'abolition de l'esclavage. D’abord rallié aux Espagnols, Toussaint Louverture se rapproche de la France le jour où elle abolit l’esclavage en 1794. Maitre de Haïti, grâce à son armée de 20 000 anciens esclaves , il conquiert même la partie espagnole de l’île, Saint-Domingue.

La France n'accepte pas de voir la colonie s'affranchir. En 1802, face à l'armée de 25.000 hommes envoyée par Bonaparte, il doit déposer les armes, et est déporté en France. Le héros de l'indépendance haïtienne. meurt en en détention au Fort de Joux en 1803

Un travail mémoriel de longue haleine

Philippe Pichot, en charge du projet mémoriel au Fort de Joux estime que rendre hommage à Toussaint Louverture est un aboutissement d'un travail mémoriel important. "Bien sûr, c'est un jour fantastique. C'est la consécration d'un engagement mémoriel très important lancé dans le cadre du bicentenaire il y a 20 ans, où effectivement, nous avions affirmé que le Fort de Joux avait comme destinée d'être un peu le site, lieu mémoire de la lutte pour les libertés, de devenir un lieu de mémoire internationale"

Le dernier président de la République à s'être rendu au fort de Joux, c'était François Mitterrand, il y a 37 ans. Il était venu en visite privé. Avant lui, le général de Gaulle avait rendu hommage à Toussaint Louverture. Pour Philippe Pichot, cette venue d'un chef de l'Etat était indispensable : "Le Fort de Joux est devenu comme un lieu de mémoire international et ça passait inévitablement, tôt ou tard, par la venue du Président de la République française. On avait bien évidemment invité le président Chirac. On a eu des contacts assez approfondis avec le président Sarkozy, sous Hollande, puis finalement, c'est le président Macron qui a eu l'opportunité de venir"

Trois mémoires de l'esclavage

Philippe Pichot rappelle que Toussaint Louverture Louverture a été l'initiateur et le précurseur de trois grands mouvements qui ont secoué toute l'Histoire du monde depuis 200 ans. "C'était la première figure d'un pouvoir noir, d'un pouvoir indigène qui s'est aussi développée par la suite." Toussaint Louverture représente donc "la mémoire des victimes", puisque Toussaint Louverture était né esclave, "la mémoire des abolitionnistes" et "la mémoire des héros".

Lui rendre hommage, pour Philippe Pichot, "c*'est un rayonnement international très fort parce que le message de Toussaint Louverture, appartient à l'histoire universelle*".

Un projet pour la restauration du fort de Joux

Au fort de Joux, les 20 dernières années ont été consacrées à la sauvegarde et la restauration du monument. Pour les défenseurs du projet mémoriel du fort de Joux, il doit maintenant s'ouvrir toute la phase de valorisation culturelle, touristique, scénographique, muséographique. "Cette arrivée effectivement du président, eh bien, c'est le point de lancement de la deuxième étape. La première étape était la sauvegarde restauration, l'affirmation d'un positionnement. La deuxième sera celle du véritable développement mémoriel."