Pourquoi le 15 août est une date si particulière en Moselle ?

À Metz, la procession du 15 août est étroitement liée à l'histoire de France. Le Maire de Metz, François Grosdidier, indique que son origine est ancienne : "Ça tient un engagement de l’Évêque de Metz, lors de la guerre de 14-18, qui allait mettre fin à l’annexion de Metz et qui avait promis à la Vierge Marie d’édifier une statue si Metz était libérée sans être détruite. Son successeur a tenu cet engagement".

Des fleurs aux couleurs du drapeau tricolore malgré l'interdiction de la procession

Une tradition qui est devenue encore plus symbolique le 15 aout 1940, alors que les nazis avaient interdit toute manifestation, les fidèles de Metz les ont défiés pacifiquement en organisant cette procession comme tous les ans, "et en ornant cette place Saint-Jacques de fleurs tricolores", ajoute François Grosdidier. Il rappelle "La réaction allemande a été vive, puisque l’Évêque de Metz a été expulsé le lendemain et que beaucoup d’autres messins l’ont été derrière lui. Depuis, très fidèlement, le maire et l’Évêque de Metz se retrouvent tous les 15 août, avec les messins croyants, mais aussi avec tous les messins et les associations patriotiques dans ce moment de communion".

Montrer que les habitants de Metz résistent

Ce mardi 15 août 2023, l'Eveque de Metz Monseigneur Ballot confie d'ailleurs à France Bleu son émotion de vivre sa première procession en Moselle. Il rappelle : "En 1940, quand la procession ne se faisait pas, le 15 août a vu les messins se rendre quand même les uns les autres devant ces statues, apporter des fleurs bleu-blanc-rouge, pour montrer que les habitants de Metz, toutes confessions confondues, résistent. Le message est clair : « même si nous sommes sous occupation nazie, cette victoire n’est pas acquise, définitive. Elle n’est que provisoire, et nous le manifestons par cette procession qui n’en est pas une des gens qui vont quand même jusqu’à cette place."

L'Évêque poursuit : "La terre de Moselle est très porteuse du message de fraternité. Cette terre a connu des épreuves avec les guerres, des épreuves économiques, et elle est restée unie".

