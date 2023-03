Pourquoi le salon ID Week-End est un passage obligé de votre fin de semaine à Nice ?

Des activités pour tous, tout le week-end

Participez à un escape Game, essayez vous à la pêche avec le simulateur, aventurez-vous en testant la trottinette électrique tout terrain, défiez vous avec des jeux d'agilités façon Fort Boyard...venez swinger et initiez-vous au golf sur le salon, faites place à la créativité avec des ateliers DIY pour enfants et grands, jumpez en vous initiant au trampoline et aux parkours, profitez d'un temps calme avec une balade en calèche, fabriquez votre eau de parfum et initiez vous à la poterie, testez de nouvelles activités comme le Yoga, regardez un spectacle de danse ou des extraits de pièces de théâtre ou encore dépensez vous lors d'un cours de bodysculpt ! Aurez-vous l'étoffe d'un champion en testant le parcours de rugby ?

Découvrez des spectacles de Hip Hop, nouvelle discipline au JO 2024, ou de capoeira, ou admirez les démonstrations d'efoil dans la rade du port de Nice.

Premier salon du tourisme et des loisirs à Nice, il propose au public des destinations, des activités de loisirs, de culture, de sport, dont on ne soupçonne peut-être pas l’existence, et donne toutes les clefs pour organiser de nouvelles expériences. Pour les familles, les célibataires, les jeunes ou les séniors, adeptes de sensations fortes, de farniente, férus de sport, de culture, proches de la nature…

ID Week-End rassemble des experts qui vont dévoiler de nouveaux horizons, près de chez soi, ou plus loin ! Dans une ambiance conviviale, le public peut découvrir, tester, s’amuser et prévoir ses nouvelles destinations et activités.

Retrouvez l'équipe de France Bleu Azur en direct du salon le vendredi 31 mars de 10h à 19h.

