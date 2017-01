Pourquoi le Stade Pierre Mauroy attire-t-il autant de concerts ?

Céline Dion sera en concert au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq le samedi 1er juillet. Une énorme annonce qui ravit les fans. Et qui s'ajoute aux nombreux gros concerts prévus en 2017 : Depeche Mode, Bruno Mars, Justin Bieber, Sting....Oubliées donc les années noires du Stade.

2017 s'annonce comme une année faste pour le Stade Pierre Mauroy ! Elle a déjà parfaitement commencé avec le mondial de handball : 3 matchs accueillis dont 2 de la France : 72 200 spectateurs et un record d'affluence battu lors des 2 rencontres des Bleus. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, quelques heures après la victoire des Experts on apprenait que Céline Dion serait en concert à Villeneuve d'Ascq le samedi 1er juin.

Le reportage d'Antoine Sabbagh Partager le son sur : Copier

Céline Dion, une star de plus dans l'Arena de Pierre Mauroy car ces dernières semaines les annonces de grands concerts se sont multipliés : Bruno Mars, Depeche Mode, les Vieilles Canailles, Justin Bieber, Sting, les Prodiges, l'Orchestre National de Lille. Une programmation de folie et un engouement des fans : le concert de Bruno Mars s'est retrouvé complet en 3 heures. Il n'y a plus de places également pour Depeche Mode. Alors que la jauge est d'environ 24 000 sièges.

Guy Marseguerra, producteur lillois : "Patrick Bruel, le déclencheur" Partager le son sur : Copier

Oubliées donc - peut-être pour un temps - les années difficiles : les critiques, le peu de grands concerts et surtout le fiasco de novembre 2013 : l'annulation de Depeche Mode pour un problème de chauffage. Alors comment le Stade Pierre Mauroy s'est-il relevé ? Pour le producteur lillois Guy Marseguerra, qui a produit Patrick Bruel et Johnny Hallyday dans l'Arena, le déclencheur a justement été...Patrick Bruel : ses 2 concerts en septembre 2014, dont l'un diffusé en direct sur TF1. Autres déclencheurs : les grands évènements sportifs : finale de la Coupe Davis, Euro de Basket, Mondial de Hand. Enfin il y a l'effet "bouche à oreille" : quand un artiste se produit dans le Stade, son manager en parle aux autres chanteurs dont il s'occupe et ça s'enchaîne.

Julien Rongier, directeur marketing du Stade Pierre Mauroy : "Lille s'installe comme une destination concert" Partager le son sur : Copier

Toutefois les responsables du stade ne s'emballent pas. Pour eux, c'est normal qu'il faille du temps pour "installer" une telle destination concert. Et ils restent prudents car d'autres villes en France s'équipent de grandes salles.