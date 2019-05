Pourquoi le yoga a-t-il de plus en plus d'adeptes ?

Pourquoi le yoga a de plus en plus d'adeptes? c'est le sujet que vous avez choisi en votant sur le facebook de France Bleu Auxerre. Plus de 2 millions et demi de Français pratique le yoga au moins une fois dans l'année.

Le yoga est à la mode. C'est une activité récréative, mais qui est considéré comme un moyen efficace de lutter contre le stress .

Pression familiale ou au travail, impératif de résultats, de plus en plus d’actifs se tournent vers cette discipline pour prendre du recul avec les soucis du quotidien. C'est le cas de Marie Laure qui pratique le yoga une fois par semaine depuis 3 ans .

Marie Laure :"J'ai moins de douleurs, je suis moins anxieuse"

Cette auxerroise a suivi les conseils de son médecin. "Pour apprendre à me détendre, à me relaxer. Pour être moins anxieuse dans la vie courante. Et aujourd'hui je me sent beaucoup mieux, j'ai moins de douleurs. Et j'arrive mieux à faire face, quand je me sent trop tendue."

Le yoga est bénéfique pour l'esprit et pour le corps. Les postures, les exercices physiques se font en douceur et permettent de prévenir les douleurs au dos. Et puis la pratique régulière permet d'acquérir plus de souplesse et surtout de retrouver des capacités respiratoires oubliées. Nathalie enseigne cette discipline à Aura Yoga à Auxerre. "Le fait de respirer qui est naturel étant enfant, peut disparaître lorsqu'on devient adulte à la suite d"événements compliqués à gérer.

Nathalie, prof de yoga : "Quelqu'un qui respire bien, il a bonne mine, il est en forme, il dort bien"

Mais il y a des techniques pour pouvoir retrouver le plein potentiel de la respiration. Et le bénéfice est considérable. Quelqu'un qui s'oxygène bien, qui respire bien, il a bonne mine, il est en forme, il dort bien. Donc, quand survient un truc pas trop sympa, ça permet de relativiser. On est fixé sur la nourriture et le sommeil, mais on ne pense pas , mais on ne pense pas pas à cet aspect qui nous nourris essentiellement: la respiration."

Le yoga est une discipline qui reste majoritairement féminine à plus de 70% , mais qui ces dernières années s'est considérablement rajeunie. On voit arriver de plus en plus de jeunes adultes. Le yoga est désormais pratiqué par toutes les générations. Dans l'Yonne il existe des cours pour les enfants à partir de 6 ans. Une pratique qui peut également s'adapter aux besoins du grand âge.

