Vous avez peut-être vu des graffeurs à l'action en ce moment sous un pont à Cézy. L'association Crazy Spray est en train de réaliser un hommage au poète Félix Arvers originaire de la commune. Les fresques sont une commande publique et ce pourrait être le début d'une série.

Cézy, France

Une bombe à la main, Quentin Evrard le président de l'association débute le portrait du poète : "je vais du plus foncé au plus clair pour créer le volume de la veste. Toute la veste je vais la faire à la bombe. Le portrait, ce sera un mélange de pinceau et de bombe."

Le portrait d'un poète du XIXe siècle originaire de Cézy

Des tons marron et beige pour donner une ambiance sépia à cette fresque hommage au poète du XIXe siècle. Son sonnet le plus célèbre raconte l'histoire d'un amour silencieux un sujet original pour Fredo graffeur de l'association : "le côté intéressant c'est qu'on a toujours un nouveau défi à relever. Là c'était le thème de la poésie, chose qu'on avait encore jamais réalisée."

Une expérimentation départementale

Ce thème original est né d'une idée du conseiller départemental Nicolas Soret également président de l'intercommunalité du Jovinien : "nous menons ici une expérimentation pour essayer de graffer le ponts, l'ensemble des ouvrages d'art de l'Yonne. L'enjeu c'est de permettre à ces ponts qui n'ont aucune valeur esthétique, de leur donner un peu plus d'esthétique en permettant à de jeunes artistes graffeurs de notre département de montrer ce qu'ils savent faire." Coût de la fresque entre 2 et 3.000 euros. Le chantier doit durer quatre jours avec cinq graffeurs à l'oeuvre.