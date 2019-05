Pourquoi les projets de cinémas à Balaruc et Frontignan ont été rejetés

Frontignan, France

On sait enfin pourquoi les projets de cinémas à Balaruc-les-Bains et à Frontignan ont été rejetés le 9 mai dernier. France Bleu Hérault s'est procuré le texte dans lequel la commission nationale d'aménagement cinématographique justifie ses décisions. Conclusions particulièrement sévères pour le projet sétois, plus engageantes pour le dossier voisin.

Réduire le nombre de salles à Frontignan

A Frontignan le futur cinéma, baptisé "Première Cinémas", devait en effet voir le jour dans les anciens chais Botta avec 6 salles et 744 fauteuils. La commission lui reproche seulement sa taille, jugée surdimensionnée par rapport à la zone d'affluence. Il suffirait de réduire le nombre de salles pour présenter à nouveau un dossier.

Revoir l'emplacement du multiplexe

Le projet de Balaruc est en plus mauvaise posture. Là aussi, sa taille est jugée excessive. Avec 8 salles, il risque de faire du tort aux petits cinés de Sète et de Mèze. Mais le véritable obstacle c'est l'emplacement: "à proximité directe d'une zone commerciale, il favorise exclusivement l'usage de la voiture et renforce cet usage", écrit la commission. D'autant qu'il "n'est pas desservi, de façon satisfaisante et en l'état du dossier, par des modes alternatifs de déplacements".

En clair, le dossier n'est pas satisfaisant pour l'offre culturelle et ne remplit pas non plus les critères en matière d'urbanisme et de protection de l'environnement. Si l'agglo tient à ce cinéma, il lui faudra revoir entièrement sa copie.

