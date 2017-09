Pourquoi MC Solaar parle-t-il d'Elbeuf dans son nouveau morceau ?

Après dix ans d'absence, MC Solaar revient sur le devant de la scène. "Géopoétique", son nouvel album, sortira en novembre mais un premier morceau a déjà été dévoilé. Dans ce single intitulé "Sonotone", la star du rap français cite la ville d'Elbeuf. France Bleu Normandie vous révèle pourquoi.

Les Normands qui ont écouté le dernier morceau de MC Solaar ont eu de quoi être surpris. Le chanteur né à Dakar et qui a grandi en Île-de-France y évoque Elbeuf, ancienne cité lainière de la banlieue rouennaise.

Écoutez à partir de 2'07" :

Elbeuf, un vieux souvenir de concert

"J'ai du sang neuf, je veux mille meufs / Plus mille potes de Bangkok à Elbeuf / Le tout si possible arrosé de mille teufs". La rime est parfaite mais avec MC Solaar, rien n'est laissé au hasard. À 48 ans, le rappeur emblématique des années 90 se souvient très bien d'Elbeuf.

"C'était il y a plus de vingt ans", raconte Claude M'Barali, alias MC Solaar. "J'avais été invité et je suis arrivé à Elbeuf. J'étais avec des amis, on était parisiens et on a découvert cette péniche dans la commune, c'était hallucinant pour nous", se rappelle MC Solaar.

"On a passé un super moment" - MC Solaar Copier

La nostalgie des Elbeuviens

La péniche est un lieu incontournable à Elbeuf. Posé au milieu du quartier du Puchot, le bateau a été transformé en salle de spectacle et en studio d'enregistrement. MC Solaar était venu l'inaugurer en juin 1993, au moment où sa carrière décollait.

Dans le quartier du Puchot, à Elbeuf, la péniche est une salle de spectacle et d'accueil des habitants. © Radio France - Boris Hallier

"À Paris, il y a la tour Eiffel, nous on a la péniche", s'amuse Stéphane Meterfi, président de l'association Débarquement Jeunes à Rouen. C'est lui qui avait invité MC Solaar à se produire à Elbeuf. "On voulait montrer qu'en banlieue il y avait du positif. J'ai rencontré MC Solaar à Paris par l'intermédiaire d'un ami. Il a accepté de venir le 6 juin 1993. C'était un super cadeau", se rappelle-t-il.

"C'était énormissime", raconte François, un habitant d'Elbeuf qui a assisté au concert. "C'était un beau concert, une belle fête. Il y avait tout le monde. Il y avait une telle ambiance, je comprends pourquoi il s'en souvient encore", estime-t-il.

Écoutez le reportage de France Bleu

Dans le public, il y avait également Djoudé Merabet, aujourd'hui maire d'Elbeuf. "À l'époque j'avais une vingtaine d'année. Je me souviens encore de l'arrivée de cette péniche dans le quartier, à bord d'un camion. Le concert de MC Solaar, c'était la cerise sur le gâteau. Il est le bienvenu s'il veut revenir ici. Je pense que les Elbeuviens lui réserveront un très bel accueil..."