Pourquoi n'y a-t-il aucune commune labellisée "plus beaux villages de France" en Sarthe ?

Sainte-Suzanne en Mayenne, Saint-Ceneri-le-Gérei dans l'Orne et Lavardin dans le Loir-et-Cher, la Sarthe a beau être entourée de trois des plus beaux villages de France , elle n'en compte toujours aucun sur son territoire. La nouvelle carte 2023 du label touristique le plus plus connu des Français vient de sortir avec 172 repères. Mais encore une fois, pas un seul en Sarthe, alors que plusieurs communes semblent pourtant disposer d'atouts, comme Asnières-sur-Vègre, Montmirail ou Parcé-sur-Sarthe.

Pas une seule candidature sarthoise en quarante ans

L'explication ? Elle est simple selon Pascal Bernard, chargé de qualité des Plus beaux villages de France : "En 40 ans d'existence de notre réseau, nous n'avons jamais eu de candidature de village dans la Sarthe." La faute à un manque d'ambition ? A la fameuse modestie sarthoise ? Voire à un complexe d'infériorité face à un label parfois considéré comme "élitiste" ? "Les communes se disent souvent qu'elles pourraient candidater mais qu'elles ont peu de chance d'y accéder... C'est une idée reçue, même si nous sommes en effet très sélectifs et refusons 80 % des candidats", reconnaît Pascal Bernard.

Pendant ce temps-là, un autre label, celui des petites cités de caractère continue, lui, d'étendre son réseau en Sarthe. Né en Bretagne en 1975 et implanté en Pays de la Loire depuis 30 ans, il compte aujourd'hui six communes homologuées dans le département (Fresnay-sur-Sarthe, Asnières-sur-Vègre, Parcé-sur-Sarthe, Luché-Pringé, Montmirail) et cinq qui y travaillent, parfois depuis longtemps (Le Lude, Sillé-le-Guillaume, Brûlon, Saint-Léonard-des-Bois et Mamers).

Pourtant, en dehors de la taille - 2 000 habitants maximum pour les plus beaux villages et jusqu'à 6 000 pour les petites cités - les critères et les cahiers des charges sont similaires (les plus beaux villages sont même moins contraignants sur le plan technique). Les coûts d'adhésion au réseau sont équivalents, calculés en fonction du nombre d'habitants (quelques milliers d'euros par an en général). Mais là où les plus beaux villages semblent vus par les élus sarthois comme un label à dominante touristique destiné à des villages-musés, les petites cités séduisent par une approche plus globale de développement par le patrimoine. "C'est un label très complet qui mêle le patrimoine, l'aménagement, le culturel et très exigeant que nous avons mis treize ans à obtenir", souligne Fabienne-Labrette Ménager, maire de Fresnay-sur-Sarthe, petite cité de caractère depuis 2008.

Le réseau des Petites cités de caractère bien implanté dans l'ouest

"Les plus beaux villages, c'est surtout la mise en valeur, l'aménagement, les fleurs, le tape-à-l'oeil", estime Jean Dumur, maire de Montmirail, surveillée de près par les plus beaux villages, mais labellisée Petite cité de caractère depuis 2021. "Nous ce qui nous intéresse, c'est le patrimoine, l'historique pour protéger notre bourg, le valoriser. Et puis on a 30 % d'aide de la région et du département sur les travaux qui sont menés." Né dans l'ouest, le réseau des petites cités est en effet bien mieux soutenu par les collectivités locales du secteur que celui des plus beaux villages. Né en Corrèze, celui-ci est à l'inverse très implanté dans le sud, mais absent d'une vingtaine de départements.

En d'autres mots, le réseau des petites cités, qui plus est organisé en associations locales d'élus, contrairement au système centralisé des plus beaux villages, occupe déjà le terrain en Sarthe. Et personne ne semble vraiment motivé à l'idée de rajouter l'étiquette plus beaux villages de France. "En plus, les labels, c'est quand même un coup, il faut faire des choix, on ne peut pas forcément tous se les payer", rappelle Fabienne Labrette-Ménager. "Comparé à ce que peut coûter une page de publicité dans la presse, le coût d'adhésion à notre réseau est extrêmement rentable car dans l'année qui suit la labellisation, la fréquentation grimpe de 20 % à 40 %", avance toutefois Pascal Bernard des plus beaux villages de France, qui compte bien venir "prospecter" prochainement en Sarthe.