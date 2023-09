Pourquoi observez-vous des nuits particulièrement étoilées ?

En ce mois de septembre les nuits continuent de s'allonger et les températures restent clémentes. Pas de poussières, pas d'invasion de sable saharien, le ciel est particulièrement clair, les conditions sont idéales pour apercevoir les étoiles, si vous êtes loin de toute pollution lumineuse.

Des conditions météo favorables

Christophe Dedieu, président de Météo Pyrénées, reçoit des témoignages d'observateurs qui se régalent en ce moment en regardant les cieux, il confirme que les conditions sont très favorables :" il y a très peu de nuages, l'atmosphère est sèche, c'est net, il fait encore bon dehors la nuit pour observer le ciel".

Jordan Poignet est animateur scientifique en astronomie au Balcon des étoiles à Latrape, près de Carbone en Haute-Garonne, site d'astronomie et d'observation du ciel, il explique que "le ciel est transparent, les températures sont plus fraiches donc l'agitation des molécules se calment, les étoiles sont moins lumineuses, moins brillantes mais sont visibles".

"A l'œil nu, on peut observer la voie lactée au dessus-de nos têtes en début de nuit. Des planètes sont visibles comme Saturne et Jupiter en début de nuit et Vénus à l'Est en fin de nuit."

Encore une "super lune" dans la nuit de vendredi à samedi

Dans la nuit du 29 au 30 septembre, une "Super lune" se produira. C'est une pleine ou nouvelle lune qui coïncide avec une distance minimale du satellite à la Terre.

Plus grosse et plus brillante qu’une pleine lune classique, la "super lune des moissons" doit son surnom aux récoltes du début de l’automne. Jusqu’à 14% plus grosse et 30% plus brillante qu’une pleine lune classique, elle sera visible toute la nuit : dès le coucher du soleil à partir de 19h30. Elle éclairera le ciel jusqu'à 7h40 du matin, avant de disparaître.

Elle sera accompagnée dans le ciel de Jupiter et Saturne, ainsi que de la plus petite planète du système solaire, Mercure.